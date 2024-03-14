Fuat Üstündağ kimdir? CHP Denizli Babadağ Belediye Başkan Adayı Fuat Üstündağ kaç yaşında, nereli?

Siyasi arenada heyecan her geçen gün daha da artıyor. 31 Mart yerel seçimi için nefesler tutuldu. Bu süreçte en merak edilen konulardan biri de partilerin il ve ilçeler için belirlediği adaylar. Vatandaşlar, seçime giderken kendileri için en doğru kararı vermek üzere adayları araştırmaya devam ediyor. CHP Denizli Babadağ Belediye Başkan adayı ise Fuat Üstündağ. Fuat Üstündağ nereli, kaç yaşında? İşte ayrıntılar…

FUAT ÜSTÜNDAĞ KİMDİR?

Fuat Üstündağ, 1974 yılında Babadağ'da doğmuştur. Tekstilci bir ailenin üç evladından biri olarak eğitim hayatını Babadağ ve Denizli'de tamamlamıştır. Vatani görevini de İstanbul'da yapmıştır. 1991 yılında kuyumculuk ve sarraflık sektöründe Denizli ve Babadağ'da işletmeler açarak ticari hayata atılmıştır. 2004 yılına kadar bu sektörde hizmet verdikten sonra aile mesleği olan tekstil sektöründe göreve başlamış ve halen aile şirketinin ortağı olarak çalışmaktadır.

Siyasete 2004 yılında girmiş ve 2014 yılına kadar Babadağ İlçe Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapmıştır. Ayrıca, 2011 yılında Babadağ Rahvan Atları Binicilik ve Yetiştiricilik Kulübü Derneği'nin kurulmasına öncülük etmiş ve halen Kurucular Kurulu ve Yönetim Kurulu Üyeliği görevlerini sürdürmektedir. Evli ve iki çocuk babasıdır.

NEREDE OY KULLANACAĞIM?

Nerede oy kullanacağınızı, seçim dönemlerinde sandık seçmen listeleri kesinleştikten sonra e-Devlet kapısı üzerinden, www.ysk.gov.tr adresinden "Nerede Oy Kullanacağım" bölümünden YSK mobil uygulamasından öğrenebilirsiniz.