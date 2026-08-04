Sercan'dan aylar sonra gelen itiraf: Adada zor şartlardaydık

Survivor 2026'ya damga vuran olaylardan biri olan Beyza'nın gece saatlerinde yüzerek Sercan'ın bulunduğu adaya gitmesi, yarışmanın en çok konuşulan anları arasında yer almıştı.

O dönem konuyla ilgili detaylı bir açıklama yapmayan Sercan, aylar sonra sessizliğini bozarak yaşananların arka planını anlattı. Sercan, Beyza ile ilgili konunun farklı yerlere çekildiğini belirterek, "Beyza konusu acayip saçma sapan yerlere çekildi, gerçekten canımı sıkıyor. Adada zor şartlardaydık, iyi anlaştık, güzel bir arkadaşlığımız oldu" ifadelerini kullandı.

Yaşananların asıl nedenini anlatan Sercan, adada bazı zorluklarla mücadele ettiklerini ve dışarıdan bazı erzaklar temin ettiğini söyledi. Beyza'nın yanına geldiğinde bunları onunla da paylaştığını belirten Sercan, bu durumun yanlış yorumlandığını dile getirdi.

Sercan, "Eğer o ara bunu Acun abiye söyleseydik ben direkt ceza yiyecektim. Beyza da beni ele vermemek, beni korumak için çok fazla konuşamadı" sözleriyle dikkat çekti.

Kaynak: Haberler.com