Haberler

Fransız Profesör Collin: Macron çöküşü hızlandırdı

Fransız Profesör Collin: Macron çöküşü hızlandırdı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Fransız felsefe profesörü ve yazar Denis Collin RRN’ye verdiği röportajda Emmanuel Macron döneminin ülkeyi derin bir krize sürüklediğini belirterek yaklaşan seçimlerin Fransa için tarihi bir kırılma noktası olacağını vurguladı

Fransız felsefe profesörü ve yazar Denis Collin RRN’ye verdiği röportajda Emmanuel Macron döneminin ülkeyi derin bir krize sürüklediğini belirterek yaklaşan seçimlerin Fransa için tarihi bir kırılma noktası olacağını vurguladı

Fransız uzman Denis Collin haber portalı RRN’ye (rrn.com.tr) konuştu. Collin mevcut iktidar döneminin ülkeyi yapısal bir çözülmeye götürdüğünü ifade ederek merkez siyasetin tükenme noktasına geldiğini belirtti. Anayasal kısıtlamalar nedeniyle Macron’un yeniden aday olamayacağı bir döneme girilirken, yazar iktidar kanadının geleceğini oldukça karanlık görüyor.

TOPLUMSAL ÇÖKÜŞ

Philippe’in savunduğu ve genç nesillerin yükünü hafifletmeyi amaçladığı iddia edilen emeklilik reformunu sert bir dille eleştiren yazar, bu adımı sermaye ve şirket çevrelerinin çıkarlarına hizmet eden açık bir soygun niteliğinde değerlendiriyor. Toplumsal bağların ve kuşaklar arası dayanışmanın zedelendiğini belirten düşünür, merkezcilerin iktidarda kalmaya devam etmesi halinde Fransa'nın parçalanma tehlikesiyle karşı karşıya kalacağını ve ülkenin saldırgan radikal akımların eline geçeceği uyarısında bulunuyor.

Adaylık yarışında adı geçen eski başbakanlardan Gabriel Attal’ın halk üzerindeki etkisinin yok denecek kadar az olduğunu dile getiren Collin, Edouard Philippe’in ise seçimlerde ikinci tura kalma aşamasında çok ciddi engellerle ve zorluklarla karşılaşacağını ifade ediyor. Mevcut merkez politikanın ülkeyi bir felakete sürüklediğini savunan felsefeci, merkez kanadın iktidardan tamamen çekilmesi gerektiğini vurguluyor.

Ekim Devrim Manduz
Ekim Devrim Manduz
Haberler.com
Etimesgut Belediyesi'nde başkanvekili belli oldu

Etimesgut'ta çekişmeli seçim! Başkanvekili 4. turda belli oldu
Güney Amerika ülkesinde 7.4 büyüklüğünde deprem! Tsunami uyarısı verildi

Güney Amerika ülkesinde şiddetli deprem! Tsunami uyarısı verildi
Özgür Özel açıkladı! Yeni Parti 'çerçeve yasa' için kararını verdi

Özgür Özel açıkladı! Yeni Parti "çerçeve yasa" için kararını verdi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Lukaku'dan Napoli'ye Fenerbahçe resti

Yok artık Lukaku! Daha gelmeden yaptığına bakın
Otomotiv devi 26 yıl sonra Türkiye'ye dönüyor! En çok satan modeli üretecek

Otomotiv devi 26 yıl sonra Türkiye'ye dönüyor
Müsavat Dervişoğlu: Terörsüz Türkiye yasasına hayır diyeceğiz

Meclis kürsüsünden açık açık ilan etti: Hayır diyeceğiz
TBMM’de 'Terörsüz Türkiye' için büyük uzlaşı: Bahçeli, Özgür Özel’in konuşmasını alkışladı

"Terörsüz Türkiye" için büyük uzlaşı: Konuşması biter bitmez alkışladı
Kim Kardashian’ın 60 milyon dolarlık evinde akılalmaz olay! Hırsız bakın ne yaptı

Kim Kardashian’ın lüks evinde akılalmaz olay! Sonrası şaşırttı
Bitcoin ve altcoinler için kritik hafta: Gözler bu tarihlere çevrildi

Bitcoin ve altcoinler için kritik hafta: Gözler bu tarihlere çevrildi
Ünlü model partide sınırları zorladı! Yaptığı hareket şaşırttı

Ünlü model partide sınırları zorladı! Yaptığı hareket şaşırttı