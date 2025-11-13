Fransa Ukrayna hangi kanalda? Fransa Ukrayna maçını hangi kanal veriyor, nerede izlenir?

Fransa Ukrayna maçı hangi kanalda? Fransa Ukrayna Dünya Kupası eleme maçına saatler kaldı. Maç öncesi Fransa Ukrayna maçı hangi kanalda, nerede yayınlanacak merak ediliyor. Peki, Fransa Ukrayna maçını hangi kanal veriyor? İşte Fransa Ukrayna maçı yayın bilgisi haberimizde...

FRANSA UKRAYNA MAÇI HANGİ KANALDA?

Bu akşam Fransa ile Ukrayna arasında oynanacak Dünya Kupası Avrupa Elemeleri D Grubu karşılaşması, gruptaki sıralamayı doğrudan etkileyebilecek önemde bir mücadele olarak öne çıkıyor. Fransa şu anda grubun lideri konumunda ve alacağı bir galibiyet, Dünya Kupası'na doğrudan katılma yolunda çok kritik bir adım anlamına geliyor. Ukrayna ise hem liderliği zorlamak hem de turnuvaya katılma şansını artırmak için bu maçtan mutlaka puan çıkarmak istiyor.

Fransa, iç saha avantajını yanında bulunduruyor. Takımın genel form durumu ve kadro kalitesi göz önünde bulundurulduğunda sahaya özgüvenli çıkması bekleniyor. Teknik ekip, özellikle hücum hattındaki yetenekli oyuncular sayesinde oyunu rakip yarı sahaya yıkmayı ve tempoyu belirlemeyi hedefliyor. Ev sahibi ekibin kadro derinliği sayesinde maç içerisinde farklı planlara geçebilme ihtimali de fazlasıyla yüksek görülüyor.

Ukrayna ise zorlu bir deplasmana çıkıyor olmasına rağmen mücadeleden kopmayan yapısıyla dikkat çekiyor. Daha önce Fransa karşısında oynadıkları maçlarda zorlanmış olsalar da disiplinli savunmaları ve hızlı hücumlarla rakiplerini zorlayabilen bir oyun anlayışına sahipler. Bu maçta da özellikle dengeli bir başlangıç yapıp Fransa'nın baskısını kırmaya çalışmaları bekleniyor. Erken bir gol yemeleri durumunda açık vermek zorunda kalmaları onlar adına risk oluşturabilir, bu nedenle ilk bölümde oyunu kontrol altında tutmak büyük önem taşıyor.

İki takım arasındaki son karşılaşmada Fransa'nın 2-0'lık üstünlüğü bulunuyor ve bu durum psikolojik olarak ev sahibi ekibi daha rahat bir konuma getiriyor. Yine de Ukrayna'nın motivasyonu yüksek ve grup dengeleri açısından bu maç kendileri için bir dönüm noktası niteliğinde. Karşılaşmanın genel akışında Fransa'nın topa daha fazla sahip olması, Ukrayna'nın ise hızlı çıkışlarla tehlike yaratmaya çalışması muhtemel görünüyor.

Fransa Ukrayna maçı EXXEN'den canlı olarak yayınlanacak. Fransa Ukrayna maçını EXXEN kullanıcıları şifresiz olarak canlı yayın ile platform üzerinden izleyebilecekler.

FRANSA UKRAYNA MAÇI SAAT KAÇTA?

Fransa Ukrayna maçı bu akşam saat 22.45'te başlayacak. Maç EXXEN'den canlı olarak izlenebilecek.