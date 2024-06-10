Fransa'da aşırı sağcılar seçim zaferine tepki gösterdi! Fransa'da ne oldu?
Fransa'da gerçekleşen seçimlerde aşırı sağcıların elde ettiği zafer, ülke genelinde tartışmalara yol açtı. Seçim sonuçlarına karşı çıkanlar, aşırı sağcıların zaferini protesto etmek için sokaklara döküldü. Fransa'nın politik gündemi bir kez daha hareketlendi.
Aşırı sağcıların açık ara farkla birinci çıktığı Avrupa Parlamentosu seçimleri sonrası Cumhurbaşkanı Macron'un erken seçim ilan etmesi Fransa'yı ayağa kaldırdı. Başkent Paris'te yüzlerce aşırı sağ karşıtı gösterici sokağa inip "Gençlik ayağa kalk" sloganları attı. Protestocular gelecek yerel seçimler kapsamında solcu partilerin birleşmesini istedi.
FRANSA'DA NE OLDU?
Yüzlerce aşırı sağ karşıtı gösterici Paris'in tarihi Cumhuriyet Meydanı'nda toplandı. Göstericiler, elleriyle ritim tutarak "Gençlik ayağa kalk" sloganları atarken, AP seçiminde sandıktan aşırı sağcı Ulusal Birlik Partisi'nin (RN) birinci çıkmasına tepki gösterdi. Meclisin feshedildiği ülkede göstericiler, gelecek yerel seçimler kapsamında solcu partilerin birleşmesini istedi.
AŞIRI SAĞCILAR NEDEN SOKAĞA İNDİ?
Fransa'da AP seçimlerinde aşırı sağcı RN yüzde 31,50'lik oranla ve açık ara farkla ilk sırayı alırken, Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un partisi Rönesans yüzde 15,2'lik oranla ikinci olmuştu.