Fransa Başbakanı Elisabeth Borne neden istifa etti, neden görevden ayrıldı?

Fransa Başbakanı Elisabeth Borne neden istifa etti? Fransa Başbakanı Elisabeth Borne'nin ani istifası sonrası "Fransa Başbakanı Elisabeth Borne neden istifa etti?" merak edildi. Peki, Borne niye istifa etti? İşte detaylar haberimizde...

FRANSA BAŞBAKANI ELİSABETH BORNE İSTİFA MI ETTİ?

Fransa Başbakanı Elisabeth Borne istifa etti. Gelişmeyi Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron sosyal medya hesabından duyurdu.

Macron, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Sayın Başbakan, sevgili Elisabeth Borne... Milletimizin hizmetinde yaptığınız çalışmalar örnek teşkil ediyor. Kadınlarının cesareti ve kararlılığıyla projemizi hayata geçirdiniz. Tüm kalbimle teşekkür ederim." ifadelerini kullandı.

Borne, Jean Castex'in istifasının ardından boşalan başbakanlık görevine 2022'de gelmişti.