FOX Çalar Saat programının konuğu İYİ Parti Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan oldu. Birçok konuyu tartışan Lütfü Türkkan kimdir, kaç yaşında ve nereli olduğu merak ediliyor. Peki, FOX Çalar Saat konuğu Lütfü Türkkan kimdir? Lütfü Türkkan kaç yaşında, nereli?

İyi Parti Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan Fox Tv Çalar Saat programına konuk oldu. Gündemde olan birçok konuyu yorumlayan Lütfü Türkkan kaç yaşında, kimdir ve nereli olduğu araştırılıyor. FOX Çalar Saat konuğu Lütfü Türkkan kimdir? İYİ Parti Kocaeli MilletvekiliLütfü Türkkan kaç yaşında, nereli? Lütfü Türkkan biyografisi! FOX Çalar Saat konuğu Lütfü Türkkan kimdir? Lütfü Türkkan kaç yaşında, nereli? Lütfü Türkkan biyografisi! Detaylar haberimizdedir…

LÜTFÜ TÜRKKAN KİMDİR?

İstanbul - 1959, Cevat, Halise.

Sanayici; Kabataş Erkek Lisesi, Yıldız Teknik Üniversitesi Matematik Bölümü (Ön lisans), İstanbul Devlet Güzel Sanatlar Akademisi Mimarlık Yüksekokulu (Ön lisans) ve Makedonya Kiril Metodi Üniversitesi Türkoloji bölümlerini bitirdi. Hâlen, Goce Delcev Üniversitesi Türkoloji Bölümünde yüksek lisans öğrenimine devam etmektedir.

Türkkan Yağ San. ve Tic. AŞ'nin Yönetim Kurulu Başkanı olarak görev yaptı. Kocaeli Sanayi Odası Meclis Üyeliği ile Dilovası Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Üyeliği, Futbol Federasyonu Dış İlişkiler Komite Üyeliği, Bursaspor Asbaşkanlığı, Vardar Spor ve Karagümrük Spor Başkanlığı, Rumeli Türkleri Kültür Dayanışma Derneği ve Rumeli Eğitim Vakfı Başkanlığı, Beykent ve Boğaziçi üniversiteleri tarafından düzenlenen Balkan konferanslarına tebliğler hazırlanması görevlerinde bulundu.

24. Dönemde Kocaeli Milletvekili seçildi ve Türkiye-AB Karma Parlamento Komisyonu, Çevre Komisyonu ve Güneydoğu Avrupa İşbirliği Süreci Parlamenter Asamblesi Türkiye Delegasyonu Üyesi oldu.

İyi düzeyde İngilizce ve Rusça, orta düzeyde Makedonca, Bulgarca ve Sırpça bilen Türkkan, evli ve 4 çocuk babasıdır.