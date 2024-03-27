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Forza Horizon 4 sistem gereksinimleri nelerdir? Forza Horizon 4 nasıl indirilir? Forza Horizon 4 nedir, nasıl bir oyundur?

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Gerek araba çeşitliliği ile gerekse devasa haritası ile oyun tutkunlarının favori oyunları arasında yer alan Forza Horizon 4, Forza Horizon 4 sistem gereksinimleri nelerdir? Forza Horizon 4 nasıl indirilir? Forza Horizon 4 nedir, nasıl bir oyundur? Soruları ile oyunseverler tarafından araştırılıyor. Peki, Forza Horizon 4 sistem gereksinimleri nelerdir? Forza Horizon 4 nasıl indirilir? Forza Horizon 4 nedir, nasıl bir oyundur? Detaylar haberimizde...

FORZA HORİZON 4 SİSTEM GEREKSİNİMLERİ NELERDİR?

Minimum Gereksinimler:

Bu ürünü açmak için cihazınızın en az gereksinimlerin hepsini karşılaması gerekir.

İşletim Sistemi: Xbox One, Windows 10 sürüm 15063.0 veya daha üstü

Mimari: x64

Klavye: Tümleşik Klavye

Fare: Tümleşik Fare

DirectX: DirectX 12 API, Donanım Özellik Seviyesi 11

Bellek: 8 GB

Video Belleği: 2 GB

İşlemci: Intel i3-4170 @ 3.7Ghz OR Intel i5 750 @ 2.67Ghz

Grafikler: NVidia 650TI OR AMD R7 250x

Önerilen Gereksinimler:

En iyi deneyim için cihazınız bu gereksinimleri karşılamalıdır.

İşletim Sistemi: Xbox One, Windows 10 sürüm 15063.0 veya daha üstü

Mimari: x64

Klavye: Tümleşik Klavye

Fare: Tümleşik Fare

DirectX: DirectX 12 API, Donanım Özellik Seviyesi 11

Bellek: 12 GB

Video Belleği: 4 GB

İşlemci: Intel i7-3820 @ 3.6Ghz

Grafikler: NVidia GTX 970 OR NVidia GTX 1060 3GB OR AMD R9 290x OR AMD RX 470

FORZA HORİZON 4 NASIL İNDİRİLİR?

Forza Horizon'u bilgisayarınıza indirmek için Microsoft'un mağazasına girip Forza Horizon 4'ü aratarak, oyunu satın alıp bilgisayarınıza indirebilirsiniz. Xbox'ınız varsa yine mağazaya girerek oyunu satın alıp oynayabilirsiniz.

FORZA HORİZON 4 NEDİR, NASIL BİR OYUNDUR?

Dünyanın en harika otomobil festivalinde dinamik sezonlar her şeyi değiştiriyor. Tek başınıza veya başkalarıyla takım oluşturup paylaşımlı, açık bir dünyada güzel ve tarihi Büyük Britanya'yı keşfedin. 450'den fazla aracı toplayın, modifiye edin ve sürün. Yarışın, kontrol edin, oluşturun ve keşfedin. Bir Horizon süper yıldızı olmak için kendi yolunuzu seçin.

Kaynak: Haberler.com / Gündem

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