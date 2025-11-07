Haberler

Ford Filo Portalı: Ticari Araç Yönetiminde Dijital Atılım

Ford Filo Portalı: Ticari Araç Yönetiminde Dijital Atılım
Güncelleme:
Ford'un Yeni Nesil Yazılım Çözümü

Ford, ticari araç kullanıcıları için geliştirdiği Ford Filo Portalı ile filo yönetiminde dijital dönüşüm sürecini hızlandırıyor. İşletmeler artık araçlarını tek merkezden yönetebilir, gerçek zamanlı verilerle operasyonlarını daha verimli hale getirebilir.

Araç Sağlığı ve Bakım Takibi Tek Ekranda

Filo yöneticileri, lastik basıncı, motor sıcaklığı, akü durumu gibi kritik bilgileri tek panel üzerinden takip edebiliyor. Bu sayede bakım süreçleri planlanıyor, olası arızalar önceden öngörülerek beklenmedik durumların önüne geçiliyor.

Elektrikli Araçlara Uyumlu Teknoloji

Elektrikli araçların iş hayatındaki payı giderek artarken, Ford Filo Portalı bu dönüşüme hazır. Portal üzerinden şarj durumu ve batarya sağlığı izlenebiliyor. İşletmeler, elektrikli ve içten yanmalı araçlarını aynı sistemde yönetme avantajına sahip oluyor.

Gerçek Zamanlı Veri Akışı ile Daha Güçlü Operasyonlar

Ford Filo Portalı, araçlardan gelen verileri anlık olarak toplar. Konum bilgisi, rota takibi ve sürücü davranışları raporlanır. Bu sayede filo yöneticileri, hem operasyonel verimliliği hem de güvenliği artırabilir.

Güvenli Sürüş Analizi ile Risklerin Önüne Geçin

Ani hızlanma, sert fren veya riskli sürüş davranışları portal üzerinden raporlanır. Bu analizler, sürücülerin daha güvenli araç kullanmasını teşvik eder ve kazaların maliyetini düşürür.

İşletmelere Zaman ve Maliyet Tasarrufu

Ford Filo Portalı, işletmelere yalnızca dijital kontrol değil, aynı zamanda ciddi bir tasarruf imkânı sunuyor:

• Rota takibi sayesinde operasyon verimliliği artar.

• Servis planlamasıyla bakım maliyetleri düşer.

• Anlık veri akışı sayesinde operasyon kesintisiz devam eder.

Ford Pro Ekosistemi ile Entegre Çözümler

Ford Pro, yalnızca filo yazılımı değil, aynı zamanda servis ve şarj altyapısı desteğiyle işletmelere bütünsel çözümler sunuyor. Türkiye'de işletmeler, Ford Pro sayesinde filolarını geleceğin ticaretine hazırlayabiliyor.

Ford Filo Portalı ile Geleceğe Adım Atın

İşletmenizin filolarını daha güvenli, ekonomik ve sürdürülebilir bir şekilde yönetmek istiyorsanız Ford Filo Portalı ile tanışın.

