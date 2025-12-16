Haberler

Fırından aldığı ekmeğin içinden jilet çıktı
Güncelleme:
Nevşehir'de bir vatandaşın fırından aldığı ekmeğin içinden jilet çıktı. Ekmeği son anda fark edip ağzına götürmekten vazgeçen şahıs, "Annem, babam ve 7 yaşındaki yeğenim de bu kahvaltıda vardı. Bu jilet onlardan birine de gelebilirdi. Onlar bu ekmeği fark etmeyebilirdi. Çok şükür ben fark ettim. Gerekli yerlere de şikayette bulunacağım" dedi.

  • Nevşehir'de bir vatandaşın fırından aldığı ekmeğin içinden jilet çıktı.
  • Ekmeği fark eden Muhammet Boyacı, kahvaltıda 7 yaşındaki yeğeni de dahil aile üyelerinin bulunduğunu belirtti.
  • Boyacı, durumla ilgili gerekli yerlere şikayette bulunacağını açıkladı.

Nevşehir'de bir vatandaşın kahvaltı yapmak için fırından aldığı ekmeğin içinden jilet çıktı.

NEYE UĞRADIĞINI ŞAŞIRDI

Muhammet Boyacı'nın babası sabah kahvaltı için fırına giderek ekmek aldı. Kahvaltı sırasında Boyacı ağzına götürdüğünde ekmeğin içerisinde bir sertlik hissetti. Ekmeği inceleyen Boyacı, ekmeğin içerisinde jilet olduğunu görünce neye uğradığını şaşırdı.

MASADA KÜÇÜK YAŞTAKİ YEĞENİ DE VARDI

Kahvaltıda küçük yaşta yeğeninin de bulunduğunu ifade eden Muhammet Boyacı, kendisinin fark ettiğini ancak yeğeninin fark etmeden ekmeği ağzına götürebileceğini söyleyerek, duruma tepki gösterdi.

"GEREKLİ YERLERE ŞİKAYETTE BULUNACAĞIM"

Boyacı, "Pazar sabahı ailemle beraber kahvaltı yaparken babamın fırından almış olduğu ekmeğin içerisinden jilet çıktı. Büyük bir jilet ve biz de ekmeğin büyük bölümünü yemiştik. Ben ekmeği ağzıma atmak üzereyken son anda fark ettim. Annem, babam ve 7 yaşındaki yeğenim de bu kahvaltıda vardı. Bu jilet onlardan birine de gelebilirdi. Onlar bu ekmeği fark etmeyebilirdi. Çok şükür ben fark ettim. Gerekli yerlere de şikayette bulunacağım" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Erdem Aksoy - Yaşam
Yorumlar (2)

Murat ÇAMUR:

ne bekliyordun çeyrek altın mı ?????

Oktay Şahin:

Adamların kafası yok,un çuvalı jiletle açıyorsan ne biliym 2 lira daha ver ulstra başlığı al en azından işini sağlama almış olursun

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

