Fırına denetime giden zabıta ekiplerini şaşırtan manzara: Bu kıyafetle olmaz

Sultanbeyli Belediyesi zabıta ekipleri, Ramazan ayı dolayısıyla ilçedeki fırınlarda gramaj, hijyen ve etiket denetimi gerçekleştirdi. Eksikliği tespit edilen işletmelere ceza yağdı.

Sultanbeyli Belediyesi'ne bağlı zabıta ekipleri, Ramazan ayının bereketiyle birlikte fırınlara yönelik denetimlerini sıkılaştırdı. İlçe genelinde yapılan çalışmalarda; Ramazan pidesi başta olmak üzere ekmek ve unlu mamullerde gramaj, hijyen ve fiyat etiketleri tek tek kontrol edildi. İşletmelerin üretim alanları ile satış tezgâhlarını inceleyen ekipler, standartlara uygun üretim yapan fırıncılara teşekkür ederken, eksiklikleri tespit edilen işletmelere yönelik gerekli uyarıları yaptı ve yasal işlemleri uyguladı.

"BU KIYAFETLER BURADA OLMAYACAK"

Denetim için gidilen fırınlardan birinde üretim yerinde çalışanlardan birinin kıyafetini gören zabıta ekipleri "Bu arkadaşımız bu kıyafetle burada olmayacak" diyerek duruma tepki gösterdi.

"KARARLILIK" MESAJI

Sultanbeyli Belediye Başkanı Ali Tombaş, denetimlerin vatandaşların sağlığını ve hakkını korumak amacıyla titizlikle sürdürüldüğünü belirtti. Başkan Tombaş, "Ramazan'da sofraya ulaşan her ürünün hakkıyla ve güvenle sunulması için ekiplerimiz tam kadro sahada. Gramaj ve hijyen başta olmak üzere kontrollerimizi büyük bir kararlılıkla sürdürüyoruz." ifadelerini kullandı.

"GRAMAJDA DA HİJYENDE DE TAVİZ YOK"

Ramazan ayının bereket ve paylaşma ayı olduğunu vurgulayan Başkan Tombaş, konuya ilişkin değerlendirmesinde şunları kaydetti: "Hemşehrilerimizin sofrasına giren pide ve ekmeğin standartlara uygun olması bizim için en öncelikli konu. Zabıta ekiplerimiz sahada titiz bir çalışma yürütüyor. Esnafımızla iş birliği içerisinde, doğrudan vatandaşımızın hakkını gözeten bu denetimlerimizi Ramazan boyunca aynı hassasiyetle sürdüreceğiz."

