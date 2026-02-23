Haberler

Fırına denetime giden zabıta ekiplerini şaşırtan manzara: Bu kıyafetle olmaz

Fırına denetime giden zabıta ekiplerini şaşırtan manzara: Bu kıyafetle olmaz Haber Videosunu İzle
Fırına denetime giden zabıta ekiplerini şaşırtan manzara: Bu kıyafetle olmaz
Haberin Videosunu İzle
Haberin Videosunu İzle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Sultanbeyli'de denetim için bir fırınlardan birine giden belediyeye bağlı zabıta ekipleri, üretim yerinde çalışanlardan birinin kıyafetini görünce büyük şaşkınlık yaşadı. Duruma tepki gösteren zabıtalar "Bu arkadaşımız bu kıyafetle burada olmayacak" dedi.

  • Sultanbeyli Belediyesi zabıta ekipleri Ramazan ayında fırınlarda gramaj, hijyen ve etiket denetimi yaptı.
  • Denetimlerde eksiklik tespit edilen işletmelere ceza uygulandı.
  • Bir fırında çalışanın kıyafeti zabıta ekiplerince uygun bulunmadı.

Sultanbeyli Belediyesi zabıta ekipleri, Ramazan ayı dolayısıyla ilçedeki fırınlarda gramaj, hijyen ve etiket denetimi gerçekleştirdi. Eksikliği tespit edilen işletmelere ceza yağdı.

Sultanbeyli Belediyesi'ne bağlı zabıta ekipleri, Ramazan ayının bereketiyle birlikte fırınlara yönelik denetimlerini sıkılaştırdı. İlçe genelinde yapılan çalışmalarda; Ramazan pidesi başta olmak üzere ekmek ve unlu mamullerde gramaj, hijyen ve fiyat etiketleri tek tek kontrol edildi. İşletmelerin üretim alanları ile satış tezgâhlarını inceleyen ekipler, standartlara uygun üretim yapan fırıncılara teşekkür ederken, eksiklikleri tespit edilen işletmelere yönelik gerekli uyarıları yaptı ve yasal işlemleri uyguladı.

"BU KIYAFETLER BURADA OLMAYACAK"

Denetim için gidilen fırınlardan birinde üretim yerinde çalışanlardan birinin kıyafetini gören zabıta ekipleri "Bu arkadaşımız bu kıyafetle burada olmayacak" diyerek duruma tepki gösterdi.

"KARARLILIK" MESAJI

Sultanbeyli Belediye Başkanı Ali Tombaş, denetimlerin vatandaşların sağlığını ve hakkını korumak amacıyla titizlikle sürdürüldüğünü belirtti. Başkan Tombaş, "Ramazan'da sofraya ulaşan her ürünün hakkıyla ve güvenle sunulması için ekiplerimiz tam kadro sahada. Gramaj ve hijyen başta olmak üzere kontrollerimizi büyük bir kararlılıkla sürdürüyoruz." ifadelerini kullandı.

"GRAMAJDA DA HİJYENDE DE TAVİZ YOK"

Ramazan ayının bereket ve paylaşma ayı olduğunu vurgulayan Başkan Tombaş, konuya ilişkin değerlendirmesinde şunları kaydetti: "Hemşehrilerimizin sofrasına giren pide ve ekmeğin standartlara uygun olması bizim için en öncelikli konu. Zabıta ekiplerimiz sahada titiz bir çalışma yürütüyor. Esnafımızla iş birliği içerisinde, doğrudan vatandaşımızın hakkını gözeten bu denetimlerimizi Ramazan boyunca aynı hassasiyetle sürdüreceğiz."

Kaynak: Haberler.com
İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'Başını ezelim' dediği tehlike: 90 dakikada 1 milyon kaybetti

İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Başını ezelim" dediği tehlike
Yasak aşk skandalının yazışmaları da ortaya çıktı: O dudaklarını yerim

Yasak aşk skandalında yazışmalar da ortaya çıktı: O dudaklarını yerim
Ağzından çıkan cümlenin bedeli ağır oldu! Tek tek bulup öldürdüler

Ağzından çıkan cümlenin bedeli ağır oldu! Tek tek bulup öldürdüler
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Amerikalılar Adana'da inşa ediyor: Conoların mahallesinde sevinç var

Amerikalılar Adana'da inşa ediyor: Conoların mahallesinde sevinç var
Teravih namazı sırasında yaptıkları fark edilince camiden kovuldular

Teravih namazı sırasında yaptıkları fark edilince camiden kovuldular
Diş hekimi eşini sokak ortasında böyle katletti, suçu hakime attı

Diş hekimi eşini sokak ortasında böyle katletti, suçu hakime attı
Ece Erken de o sisteme dahil oldu: 12 saatte kazandığı ücret şaşırttı

Daha bir gün dolmadan dudak uçuklatan gelir
Amerikalılar Adana'da inşa ediyor: Conoların mahallesinde sevinç var

Amerikalılar Adana'da inşa ediyor: Conoların mahallesinde sevinç var
İstanbul'da vahşet! Kayıp Çinli iş insanı toprağa gömülü bulundu

İstanbul'da vahşet! Kayıp iş insanı toprağa gömülü bulundu
Konya'yı karıştıran görüntü: Yol kenarında fuhuş pazarlığı mı yapılıyor?

Yer Konya, iddia vahim!