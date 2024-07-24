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Fırat Çelik kimdir? Kızılcık Şerbeti kadrosuna dahil olan Fırat Çelik kaç yaşında, nereli?

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Ünlü oyuncu Fırat Çelik, Kızılcık Şerbeti dizisinin kadrosuna dahil oldu. Peki, Fırat Çelik kimdir, kaç yaşında ve nereli? İzleyicilerin merakla araştırdığı bu soruların yanıtları ve daha fazlası haberimizde.

Sıla Türkoğlu, Doğukan Güngör, Evrim Alasya ve Sibel Taşçıoğlu'nun başrolünde yer aldığı Kızılcık Şerbeti dizisi yeni sezonda karosuna yeni isimler katmaya devam ediyor. Şebnem Bozoklu ve Batuhan Yüzgüleç'in ardından yakışıklı oyuncu Fırat Çelik de kadroya katılıyor. Peki, Fırat Çelik kimdir? Kızılcık Şerbeti kadrosuna dahil olan Fırat Çelik kaç yaşında, nereli?

FIRAT ÇELİK KİMDİR?

Fırat Çelik, Almanya Federal Cumhuriyeti'nin Stuttgart bölgesinde yer alan Ostfildern şehrinde doğdu. İki yaşındayken Türkiye'ye dönmeye karar veren ailesiyle birlikte dokuz yaşına kadar Tunceli'de yaşadı. İki ablası, bir kız kardeşi vardır.

Tunceli'de altı yıl yaşadıktan sonra ailesi ile beraber Paris'e yerleşmeye karar verdiler. Doksanlı yıllarda göç ettikleri Fransa'da eğitim gören Fırat Çelik, Paris'in banliyösü Champigny-sur-Marne'da Louise Michel Ortaokulundan sonra Langevin Wallon Lisesinde ekonomi ve idari bilimler okudu. 19 yaşında babasına yardım etmek için çalışma kararı veren Fırat Çelik, Paris'e taşındı ve burada pek çok işin yanında mankenlik de yapmaya başladı.

Çevresinden tiyatro oyunculuğu yapması için destek gören Fırat Çelik girdiği bir oyuncu seçiminde Moliere'in Cimri oyunundan bir monolog canlandırdı. Raymond Acquaviva Fırat Çelik'i kendi okuluna girmeye ikna etti ve böylece Sudden Theatre'ın atölyelerine katıldı. Bir yıl kadar bu atölyelerde eğitim gördü.

Fırat Çelik kimdir? Kızılcık Şerbeti kadrosuna dahil olan Fırat Çelik kaç yaşında, nereli?

KIZILCIK ŞERBETİ'NDE PARTNERİ KİM OLACAK?

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Faruk Turgut'un yapımcılığını üstlendiği Kızılcık Şerbeti'ne dahil olan Çelik, "Cemal" rolünü oynayacak. Çelik'in dizide yolu eşi Ömer'in yeğeninin eşi Görkem'le birlikte olduğunu duymasıyla yıkılan Kıvılcım ile kesişecek. Dizide yayınevi sahibi oynayacak olan Çelik, yaptığı ilk açıklamada rolü için çok heyecanlı ve mutlu olduğunu söyledi.

Fırat Çelik kimdir? Kızılcık Şerbeti kadrosuna dahil olan Fırat Çelik kaç yaşında, nereli?

Fırat Çelik kimdir? Kızılcık Şerbeti kadrosuna dahil olan Fırat Çelik kaç yaşında, nereli?

Kaynak: Haberler.com / Gündem

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