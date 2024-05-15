Feyza Civelek'in torbacıyla yazışmaları ortaya çıktı! Kızılcık Şerbeti'nin Nilay'ı ne yaptı? Olay ne?

Kızılcık Şerbeti dizisinde "Nilay" karakterini canlandıran Feyza Civelek'in uyuşturucu satıcısıyla yaptığı telefon konuşmaları ortaya çıktı. Peki, Feyza Civelek'in torbacıyla yazışmaları ortaya çıktı! Kızılcık Şerbeti'nin Nilay'ı ne yaptı? Olay ne?

OLAY NE?

Kızılcık Şerbeti dizisinde "Nilay" karakterine hayat veren Feyza Civelek'in uyuşturucu siparişi verip polise yakalandığı haberleri gündeme düşmüştü. Yaşanan bu olayın ardından Feyza Civelek'in uyuşturucu satıcısıyla yaptığı telefon konuşmasına ulaşıldı.

Civelek'in, torbacıyla arasında geçen konuşma;

F.C.: Ne fiyatı değişti. Daha 1 saat oldu alalı. Bugünlük eski fiyattan yap. 1.5 T, yarım L, taksi?

S.Ç.: 6 bin lira toplam.

F.C.: Yanında ne kadar T var? Söyle ona göre hesaplayacağım? Söylesene? Teklifi kabul etmiyorum.

S.Ç.: Gel bekliyorum.

F.C.: Neredesin. Ayır 1 T yarım T diye.

NE OLMUŞTU?

29 Ekim gece saat 04.15 sıralarında Beşiktaş Asayiş Büro Amirliği'ne ekipler Ulus Mahallesi'nde sivil bir şekilde devriye görevlerini yerine getiriyordu. Ekipler, Ahmet Adnan Saygun Caddesi üzerinde 2 erkek şüphelinin, plakasız motosiklette seyir halinde olduğunu gördü. Ekipler yaptıkları anonsla motoru durdurdu ve 2 şüpheliye GBT sorgulaması yaptı. Şüphelilerden Ömer Faruk A. ve Selçuk Ç.'nin UYAP sorgulamaları temiz çıktı.

FEYZA CİVELEK TUTUKLANDI MI?

İfade işlemleri için karakola götürülen Civelek bilgi veren sıfatıyla "Ben gece 03.30 sıralarında şahısla irtibata geçtim ve uyuşturucu siparişi verdim. Biraz da alkollüydüm. Bana göndermiş oldukları hesap numarasına 6 bin lira atmamı söylediler. Ben de gönderdim. Sonra ben sokağa çıktığımda motosikletli şahıslar vardı. Ben yanlarına gittiğimde, 'Uyuşturucu maddeyi verin' dedim. Sonra kendisinin polis olduğunu söyleyen sivil giyimli şahıs bana ne olduğunu sordu.

Ben de uyuşturucu siparişi verdiğimi söyledim. Sonra beni alıp polis merkezine getirdiler. Ben ilk defa uyuşturucu madde kullanacaktım. Alkollü olduğum için getiren şahısları hatırlamıyorum. Yaşanan olaydan dolayı üzgünüm" şeklinde ifade verdi.