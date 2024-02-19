Feyza Altun ne dedi? Feyza Altun şeriat olayı nedir?

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FEYZA ALTUN NE DEDİ?

Adı son dönemde Dilan Polat davasıyla gündeme gelen avukat Feyza Altun, paylaştığı Farsça şiire yapılan yoruma sinirlenerek skandal bir ifade kullandı. "Şeriate s......" paylaşımı yapan Altun'un mesajı sosyal medyada büyük bir tartışmanın fitilini ateşlerken, tepki mesajları sonrası "#feyzaaltuntutuklansın" etiketi Twitter'da TT oldu.

FEYZA ALTUN ŞERİAT OLAYI NEDİR?

Dilan Polat davasıyla gündeme gelen avukat Feyza Altun'un sosyal medya hesabından yaptığı küfürlü şeriat paylaşımı tartışmalara neden oldu. Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığı'nın "Halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik veya aşağılama" suçundan resen soruşturma başlattığı Altun gözaltına alındı.

Küfürlü şeriat paylaşımı sonrası harekete geçen Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığı, avukat Feyza Altun hakkında "Halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik veya aşağılama" suçundan resen soruşturma başlattı.

Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hakkında soruşturma başlatılan avukat Feyza Altun gözaltına alındı. Evinde arama yapılan Altun'un ifadesinin alınmasının ardından yarın adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

"ŞERİAT BENİM İÇİN KADIN TAŞLAYAN TALİBAN AKLIDIR"

Sözlerine yönelik soruşturma başlatıldığını medyadan öğrendiğini belirten Feyza Altun, Cumhuriyet'e yaptığı açıklamada, "Şeriat benim için kadın taşlayan Taliban aklıdır. Bu ülke laik bir ülkedir. Şeriat bir din olgusu değil politik rejimdir. Dolayısıyla şeriate karşıyım sözlerimin de arkasındayım" dedi.