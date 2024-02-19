Feyza Altun gözaltına alındı mı? Feyza Altun neden gözaltına alındı?

Dilan Polat davasıyla gündeme gelen avukat Feyza Altun'un sosyal medya hesabından yaptığı küfürlü şeriat paylaşımı tartışmalara neden oldu. Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığı'nın "Halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik veya aşağılama" suçundan resen soruşturma başlattığı Altun gözaltına alındı.

FEYZA ALTUN GÖZALTINA MI ALINDI?

Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hakkında soruşturma başlatılan avukat Feyza Altun gözaltına alındı. Evinde arama yapılan Altun'un ifadesinin alınmasının ardından yarın adliyeye sevk edileceği öğrenildi. Sözlerine yönelik soruşturma başlatıldığını medyadan öğrendiğini belirten Feyza Altun, Cumhuriyet'e yaptığı açıklamada, "Şeriat benim için kadın taşlayan Taliban aklıdır. Bu ülke laik bir ülkedir. Şeriat bir din olgusu değil politik rejimdir. Dolayısıyla şeriate karşıyım sözlerimin de arkasındayım" dedi.

FEYZA ALTUN NEDEN GÖZALTINA ALINDI? NE DEDİ?

Adı son dönemde Dilan Polat davasıyla gündeme gelen avukat Feyza Altun, paylaştığı Farsça şiire yapılan yoruma sinirlenerek skandal bir ifade kullandı. "Şeriate s......" paylaşımı yapan Altun'un mesajı sosyal medyada büyük bir tartışmanın fitilini ateşlerken, tepki mesajları sonrası "#feyzaaltuntutuklansın" etiketi Twitter'da TT oldu.

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