Feyyaz Şerifoğlu ile Merve Dinçkol evleniyor mu? Bir süredir birlikte olan Feyyaz Şerifoğlu ile Merve Dinçkol'un evlilik haberiyle gündeme geliyor. Merve Dinçkol kimdir, kaç yaşında ve nereli olduğu merak ediliyor. Feyyaz Şerifoğlu ile Merve Dinçkol ne zaman evleniyor? Detaylar haberimizdedir…

FEYYAZ ŞERİFOĞLU İLE MERVE DİNÇKOL EVLENİYOR MU?

2. Sayfa'da yer alan habere göre, ilişkisini gözlerden uzak tutmaya özel gösteren Feyyaz Şerifoğlu, İtalya'da tatil yaparken sevgilisine evlilik teklifi etti. Yakışıklı oyuncu Capri Adası'ndaki bir mekanda baş başa yemek yediği sevgilisinin önünde bir anda diz çöktü. Sevgilisini karşısında o halde görünce şaşkına dönen Dinçkol, "Şaka yapıyorsun" diyerek gözyaşlarına hakim olamadı.