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Feyyaz Şerifoğlu ile Merve Dinçkol evleniyor mu?

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Oyuncu Feyyaz Şerifoğlu ile spiker Merve Dinçkol evleniyor mu sorusu gündeme geliyor. Kanal D ekranlarında yayınlanan Camdaki Kız dizisindeki rolüyle geniş hayran kitlesine ulaşan Feyyaz Şerifoğlu, uzun süredir aşk yaşadığı Kanal D haber spikeri Merve Dinçkol ile evleniyor mu sorusunun detayları haberimizde yer alıyor…

Feyyaz Şerifoğlu ile Merve Dinçkol evleniyor mu? Bir süredir birlikte olan Feyyaz Şerifoğlu ile Merve Dinçkol'un evlilik haberiyle gündeme geliyor. Merve Dinçkol kimdir, kaç yaşında ve nereli olduğu merak ediliyor. Feyyaz Şerifoğlu ile Merve Dinçkol ne zaman evleniyor? Detaylar haberimizdedir…

FEYYAZ ŞERİFOĞLU İLE MERVE DİNÇKOL EVLENİYOR MU?

2. Sayfa'da yer alan habere göre, ilişkisini gözlerden uzak tutmaya özel gösteren Feyyaz Şerifoğlu, İtalya'da tatil yaparken sevgilisine evlilik teklifi etti. Yakışıklı oyuncu Capri Adası'ndaki bir mekanda baş başa yemek yediği sevgilisinin önünde bir anda diz çöktü. Sevgilisini karşısında o halde görünce şaşkına dönen Dinçkol, "Şaka yapıyorsun" diyerek gözyaşlarına hakim olamadı.

Feyyaz Şerifoğlu ile Merve Dinçkol evleniyor mu?

Feyyaz Şerifoğlu ile Merve Dinçkol evleniyor mu?

Feyyaz Şerifoğlu ile Merve Dinçkol evleniyor mu?

Haberler.com / Sena Demiröz - Gündem

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