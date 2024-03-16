Fevzi Suvaroğlu kimdir? CHP Hatay Reyhanlı Belediye Başkan Adayı Fevzi Suvaroğlu kaç yaşında, nereli?

Siyasi arenada heyecan her geçen gün daha da artıyor. 31 Mart yerel seçimi için nefesler tutuldu. Bu süreçte en merak edilen konulardan biri de partilerin il ve ilçeler için belirlediği adaylar. Vatandaşlar, seçime giderken kendileri için en doğru kararı vermek üzere adayları araştırmaya devam ediyor. CHP Hatay Reyhanlı Belediye Başkan adayı ise Fevzi Suvaroğlu. Fevzi Suvaroğlu nereli, kaç yaşında? İşte ayrıntılar…

FEVZİ SUVAROĞLU KİMDİR?

Fevzi Suvaroğlu, 1983 yılında Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde dünyaya geldi. 8 çocuklu bir ailenin ikinci çocuğu olarak hayata başlayan Suvaroğlu, genç yaşta ticaret dünyasına adım attı. Suvaroğlu Suudi Arabistan'dan döviz kazandırma hedefiyle Gaziantep'te halı dokuma ihracatına yönelerek önemli adımlar attı. Mekke, Medine ve Cidde'de toptan ve perakende halı mağazaları kurdu. Aynı zamanda çeşitli konut ve site projeleri dahil olmak üzere birçok inşaat müteahhitliği gerçekleştirdi.

NEREDE OY KULLANACAĞIM?

Nerede oy kullanacağınızı, seçim dönemlerinde sandık seçmen listeleri kesinleştikten sonra e-Devlet kapısı üzerinden, www.ysk.gov.tr adresinden "Nerede Oy Kullanacağım" bölümünden YSK mobil uygulamasından öğrenebilirsiniz.