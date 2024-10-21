Fethullah Gülen kimdir, kaç yaşında öldü? Fethullah Gülen nerede yaşıyor? Fethullah Gülen'in hayatı!

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FETHULLAH GÜLEN KİMDİR?

Fetullah Gülen, 1999 yılından beri Amerika Birleşik Devletleri'nin Pensilvanya eyaletinde yaşamaktadır. 15 Temmuz 2016'da Türkiye'de gerçekleşen darbe girişimi ile adı gündeme gelen Gülen, Türkiye Cumhuriyeti Devleti tarafından çeşitli suçlamalarla itham edilmektedir. Bu suçlamalar arasında; "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs", "silahlı terör örgütü kurma ve yönetme", "cebir ve şiddet kullanarak Türkiye Cumhuriyeti hükümetini devirmeye teşebbüs", "devletin güvenliği açısından gizli kalması gereken bilgileri casusluk amacıyla elde etme", "Cumhurbaşkanına suikast girişimi", "dolandırıcılık", "resmi belgede sahtecilik", "sınav sorularının çalınması", "usulsüz dinleme", "mal varlığı değerlerini aklama" ve "özel hayatın gizliliğini ihlal" gibi ciddi suçlar bulunmaktadır.

Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) elebaşı Fethullah Gülen

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15 Temmuz 2016'da, Türk Silahlı Kuvvetleri bünyesinde bulunan takipçilerine verdiği emirle 16 Temmuz 2016 sabahına karşı Türkiye Cumhuriyeti hükûmetini yıkmak için bir darbe girişiminde bulunduğu iddia edildi. 17 Temmuz 2016'da, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD'li yetkililere "O zatı (Gülen'i) artık bize teslim edin" çağrısında bulundu. Türkiye Cumhuriyeti Adalet Bakanlığı yetkilileri, 27 farklı suçlamadan dolayı, ABD'ye resmî olarak yedi kez Fethullah Gülen'in iadesi için talepte bulunulduğunu belirtmiştir. Fethullah Gülen, Türkiye Cumhuriyeti Devleti tarafından; "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme", "silahlı terör örgütü kurma ve yönetme", "cebir ve şiddet kullanarak Türkiye Cumhuriyeti hükûmetini ortadan kaldırmaya veya görevlerini yapmasını kısmen veya tamamen engellemeye teşebbüs etme", "devletin güvenliği veya iç veya dış siyasal yararları bakımından niteliği itibarıyla gizli kalması gereken bilgileri, siyasal veya askeri casusluk maksadıyla temin etme", "Cumhurbaşkanına suikast", "dolandırıcılık", "resmî belgede sahtecilik", "sınav sorularının çalınması", "usulsüz dinleme", "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama", "özel hayatın gizliliğini ihlal" suçlarını gerçekleştirmek ile suçlanmakta, ayrıca 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimin bir numaralı faili olduğu ifade edilmektedir. Ayrıca Fethullah Gülen, Fethullahçılar'ın darbe girişimi öncesi işlediği iddia edilen suçlar ve 15 Temmuz 2016 darbe girişimi olmak üzere hakkında açılan 45 davada bir numaralı sanık olarak hâlen yargılanmaktadır. 50'yi aşkın kitabı, çeşitli dergilerde dini konularda yazdığı makaleleri ve birçok vaazı yayımlanmıştır.