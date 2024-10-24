Fetullahçı Terör Örgütü elebaşı Fetullah Gülen'in ölümünün ardından FETÖ'nün başına kimin geçeceği merak ediliyor. FETÖ liderliğinde iki aday olarak Mustafa Özcan ve Abdullah Aymaz öne çıkıyor. Birçok kişi bu örgütte kimlerin ön plana çıktığını ve ne görev yaptığını araştırıyor. Peki, Fethullah Gülen'in ardından öne çıkan iki isim kim? Detaylar haberimizde...

FETHULLAH GÜLEN'İN ARDINDAN ÖNE ÇIKAN İKİ İSİM KİM?

Fetullahçı Terör Örgütü elebaşı Fetullah Gülen'in ölümünün ardından, örgütün ABD ayağının başındaki Mustafa Özcan ile Avrupa yapılanmasını yöneten Abdullah Ayaz arasındaki kavga hız kazanırken, diğer isimler de bu iki taraf arasında safını belirledi.

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