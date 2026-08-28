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Fethiye'deki yangını en iyi anlatan görüntü: Çok yükseldi, çok yükseldi

Fethiye'deki yangını en iyi anlatan görüntü: Çok yükseldi, çok yükseldi Haber Videosunu İzle
Fethiye'deki yangını en iyi anlatan görüntü: Çok yükseldi, çok yükseldi
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Muğla'nın Fethiye ilçesinde çıkan orman yangını evlere doğru ilerlerken, bir vatandaşın çektiği görüntü felaketin boyutunu ortaya koydu. Görüntülerde vatandaşın, "Çok yükseldi, çok yükseldi" dediği duyuldu.

Muğla'nın Fethiye ilçesine Karagedik Mahallesi yakınlarında saat 19.30 sıralarında ormanlık alanda yangın çıktı. Şehir merkezine yakın bölgede dumanları gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ve orman ekipleri sevk edildi.

YANGINA MÜDAHALE SÜRÜYOR

Bölgede şiddetli olan rüzgar sebebiyle alevler geniş alana yayılırken, yangının kontrol altına alınması için havadan ve karadan müdahale sürüyor.

KORKU DOLU ANLAR KAMERADA

İlçeden gelen görüntüler yangının büyüklüğünü gözler önüne serdi. Bir vatandaşın evlere doğru yaklaşan alevler için, "Çok yükseldi, çok yükseldi" dediği duyuldu.

Turan Yiğittekin
Turan Yiğittekin
Haberler.com
Muğla'nın Fethiye ilçesinde orman yangını

Dünyaca ünlü tatil beldemiz alev alev! Yangın evlere doğru ilerliyor
Haberler.com
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