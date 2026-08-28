Fethiye'deki yangını en iyi anlatan görüntü: Çok yükseldi, çok yükseldi

Muğla'nın Fethiye ilçesine Karagedik Mahallesi yakınlarında saat 19.30 sıralarında ormanlık alanda yangın çıktı. Şehir merkezine yakın bölgede dumanları gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ve orman ekipleri sevk edildi.

YANGINA MÜDAHALE SÜRÜYOR

Bölgede şiddetli olan rüzgar sebebiyle alevler geniş alana yayılırken, yangının kontrol altına alınması için havadan ve karadan müdahale sürüyor.

KORKU DOLU ANLAR KAMERADA

İlçeden gelen görüntüler yangının büyüklüğünü gözler önüne serdi. Bir vatandaşın evlere doğru yaklaşan alevler için, "Çok yükseldi, çok yükseldi" dediği duyuldu.