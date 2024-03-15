Ferudun Kaplan kimdir? CHP Erzurum Olur Belediye Başkan Adayı Ferudun Kaplan kaç yaşında, nereli?

Siyasi arenada heyecan her geçen gün daha da artıyor. 31 Mart yerel seçimi için nefesler tutuldu. Bu süreçte en merak edilen konulardan biri de partilerin il ve ilçeler için belirlediği adaylar. Vatandaşlar, seçime giderken kendileri için en doğru kararı vermek üzere adayları araştırmaya devam ediyor. CHP Erzurum Olur Belediye Başkan adayı ise Ferudun Kaplan. Ferudun Kaplan nereli, kaç yaşında? İşte ayrıntılar…

FERUDUN KAPLAN KİMDİR?

1968'de Erzurum'un Olur ilçesi Yeşilbağkar köyünde doğan Ferudun Kaplan, ilk ve orta okulu burada tamamladıktan sonra Oltu End. Meslek Lisesi'ni okudu. Askerliğini yaptıktan sonra 1992'de evlenen Kaplan 2 çocuk babası. Ferudun Kaplan 31 Mart 2024 yerel seçimlerde Cumhuriyet Halk Partisi Erzurum Olur Belediye Başkan adayıdır.

NEREDE OY KULLANACAĞIM?

Nerede oy kullanacağınızı, seçim dönemlerinde sandık seçmen listeleri kesinleştikten sonra e-Devlet kapısı üzerinden, www.ysk.gov.tr adresinden "Nerede Oy Kullanacağım" bölümünden YSK mobil uygulamasından öğrenebilirsiniz.