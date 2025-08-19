Ferit Kaya hakkında bilgiler araştırılıyor. Oyuncunun kariyeri, yer aldığı projeler ve kişisel yaşamına dair merak edilen pek çok detay, hayranları ve sektörel takipçiler tarafından sıkça sorgulanıyor. Türk dizi ve sinema dünyasında farklı rollerde boy gösteren Kaya, zamanla geniş bir izleyici kitlesine ulaştı. Ferit kaya ile ilgili merak edilenler haberin devamında yer alıyor. Ferit Kaya kimdir? Ferit Kaya kaç yaşında, nereli?

FERİT KAYA KİMDİR?

Ferit Kaya, 24 Şubat 1984 tarihinde Diyarbakır'ın Eğil ilçesinde dünyaya gelmiştir. Zaza kökenli olan oyuncu, sanat hayatına tiyatro sahnelerinde adım atmış, bu deneyimin ardından televizyon ve sinema projelerinde yer almaya başlamıştır. Eğitimini Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Ana Sanat Dalı'nda tamamlayan Kaya, profesyonel oyunculuk kariyerine 2006 yılında başlamıştır. Kariyeri boyunca çeşitli türlerdeki rollerde performans sergileyerek sektörde kendine sağlam bir yer edinen oyuncu, hem televizyon hem de sinema alanında önemli yapımlarda boy göstermiştir. Aynı zamanda tiyatroya olan bağlılığıyla da bilinen Kaya, sanatını her platformda geliştirmeye devam etmektedir.

FERİT KAYA KAÇ YAŞINDA?

Türk dizi ve sinema dünyasının tanınan isimlerinden Ferit Kaya, 24 Şubat 1984 doğumludur. Bu da oyuncunun 2025 yılı itibarıyla 41 yaşında olduğunu gösteriyor.

FERİT KAYA NERELİ?

Türk televizyon ve sinema dünyasının sevilen isimlerinden Ferit Kaya, Diyarbakır'ın Eğil ilçesinde dünyaya gelmiştir. Zaza kökenli olan oyuncu, memleketinin kültürel zenginliğini kariyerine yansıtmayı başarmıştır. Sanat hayatına tiyatro ile başlayan Kaya, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Ana Sanat Dalı'ndan mezun olduktan sonra oyunculuk kariyerine profesyonel olarak devam etmiştir. Ferit Kaya'nın memleketi ve kökenine dair merak edilen tüm ayrıntılar haberimizde yer alıyor.

FERİT KAYA EVLİ Mİ?

Türk dizi ve sinema dünyasının tanınan yüzlerinden Ferit Kaya'nın özel hayatı, hayranları tarafından yakından takip ediliyor. Peki, Ferit Kaya evli mi? Oyuncu, özel hayatıyla ilgili detayları genellikle gizli tutmayı tercih ediyor. Medyada evlilik veya ilişki durumuyla ilgili net bir bilgi paylaşılmayan Kaya, kariyerine odaklanmayı sürdürüyor.