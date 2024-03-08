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Ferhat Epözdemir kimdir? CHP İstanbul Sultangazi Belediye Başkan Adayı Ferhat Epözdemir kaç yaşında, nereli?

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CHP İstanbul Sultangazi Belediye Başkan Adayı Ferhat Epözdemir kaç yaşında, nereli? Cumhuriyet Halk Partisi'nin İstanbul Sultangazi Belediye Başkan Adayı olan Ferhat Epözdemir hakkında merak edilenler. Epözdemir'in yaşamı, kariyeri ve politik yaşamına dair detaylar ve bilgiler. Epözdemir kaç yaşında ve nereli olduğu gibi soruların yanıtları bu yazıda.

Siyasi arenada heyecan her geçen gün daha da artıyor. 31 Mart yerel seçimi için nefesler tutuldu. Bu süreçte en merak edilen konulardan biri de partilerin il ve ilçeler için belirlediği adaylar. Vatandaşlar, seçime giderken kendileri için en doğru kararı vermek üzere adayları araştırmaya devam ediyor. CHP İstanbul Sultangazi Belediye Başkan adayı ise Ferhat Epözdemir oldu. Ferhat Epözdemir kimdir? Ferhat Epözdemir nereli, kaç yaşında? İşte ayrıntılar…

FERHAT EPÖZDEMİR KİMDİR?

1974 yılı Siirt-Baykan doğumludur. Açık Öğretim Fakültesi Yerel Yönetimler mezunudur. Özel Beykent Üniversitesi Borsa-Finans bölümü öğrencisidir. İstanbul Bilgi Üniversitesi ve Si-Der(Siirt araştırma ve kültür Derneği) tarafından ortaklaşa düzenlenen STK`lar başlıklı, SİVİL TOPLUM VE SİVİL TOPLUM KURULUŞLARI konulu eğitim programında akademik kapasite eğitimi almıştır. Çeşitli yöre derneklerinde yöneticilik yaptı. Bir dönem merkezi Levent`te olan İYD (İstanbul Yaşam derneği) Yönetim kurulu üyeliği ve Genel başkan yardımcılığı yapmıştır. Tema Vakfı gönüllüsüdür.Halkevleri ve İnsan hakları derneği üyesidir. Gaziosmanpaşa`da kentsel dönüşüm projeleri çerçevesinde, kent Mağdurlarının oluşturduğu Barınma Hakkı Meclis üyesidir. 2009-2014 yılları arasında partisi Cumhuriyet Halk Partisinden Belediye Meclis Üyeliğiliği yaptı. Meclis üyeliği süresince CHP Belediye Meclisi Grup başkan vekilliği yaptı. İnsan Hakları ve Hukuk komisyonlarında görev aldı. 30 mart 2014 yerel seçimlerinde önce partisinden belediye Başkan Aday Adayı oldu. Aynı dönemde Cumhuriyet Halk partisinden yeniden Belediye Meclis Üyeliğine aday gösterildi ve seçildi. Yeni dönemde İmar ve Kentsel yenileme komisyonları üyesi olarak siyasi hayatına devam etmektedir.

Kaynak: Haberler.com / Gündem

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