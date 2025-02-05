Ölümüyle sanat camiasını yasa boğan Ferdi Tayfur'un vasiyeti açıklandı. Tayfur'un yeğeni Şirin Gözalıcı sosyal medya hesabından yaptığı duyuruda usta sanatçının mal varlığının bir kısmını TSK'ya, Darüşşafaka Vakfı'na ve LÖSEV'e bağışladığını söyledi. Duyurunun imza kısmında kızı Tuğçe Tayfur ve sanatçıya böbreğini veren oğlu Timur Tayfur'un isminin geçmemesi dikkat çekti. Ferdi Tayfur kızı Tuğçe Tayfur'un ve oğlunu mirastan reddetti mi?

FERDİ TAYFUR KIZI TUĞÇE TAYFUR'UN VE OĞLUNU MİRASTAN REDDETTİ Mİ?

Ölümüyle sanat camiasını yasa boğan Ferdi Tayfur'un vasiyeti açıklandı. Tayfur'un yeğeni Şirin Gözalıcı sosyal medya hesabından yaptığı duyuruda usta sanatçının mal varlığının bir kısmını TSK'ya, Darüşşafaka Vakfı'na ve LÖSEV'e bağışladığını söyledi. Duyurunun imza kısmında kızı Tuğçe Tayfur ve sanatçıya böbreğini veren oğlu Timur Tayfur'un isminin geçmemesi dikkat çekti.

Usta sanatçının basın danışmanı ve aynı zamanda yeğeni Şirin Gözalıcı, sosyal medya hesabından Ferdi Tayfur'un vasiyetinin açıklandığını duyurdu. Ferdi Tayfur'un vasiyeti şöyle: "Ailemizin çınarı canımız babamız hazırlamış olduğu vasiyeti bugün açıklandı. Aslında bu açıklamayı sevenleri ile kendisi paylaşmak istemişti fakat ne yazık ki ömrü vefa etmedi. Bu onurlu görev bize düştü. Babamız halkımızın verdiği güç ve sevgiyle edinmiş olduğu mal varlığının bir kısmını Türk Silahlı Kuvvetleri'ne, Darüşşafaka Vakfı'na ve LÖSEV'e bağışlayarak halkına olan sevgisini ve bağlılığını bir kez daha göstermiştir. Biz ailesi olarak babamızla sonsuz gurur duyuyoruz. Mekanı cennet olsun."

DİKKAT ÇEKEN DETAY

Vasiyetin açıklandığı duyurunun imza kısmında Ferdi Tayfur'un nikahlı eşi Zeliha Tayfur, kızları Tuğba Dınız ile Funda Doğrul, Tayfur'un son çocuğu Ferdi Taha Tayfur ve Nilüfer Gözalıcı'nın adı yer alırken, kızı Tuğçe Tayfur ve Ferdi Tayfur'a böbreğini veren oğlu Timur Tayfur'un isminin geçmemesi dikkat çekti.

Ferdi Tayfur kızı Tuğçe Tayfur'un ve oğlunun miras ile ilgili durumu hakkında henüz net açıklama yapılmadı.