İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında 7 yıla kadar hapis istemi

İmamoğlu hakkında siyasi yasak ve 7 yıla kadar hapis istemi
Özgür Özel'den İmamoğlu iddianamesine ilk tepki: El mi yaman, bey mi yaman göreceğiz?

İmamoğlu için istenen hapis cezasına Özgür Özel'den ilk tepki
Gazze'yi işgal planını açıkladığı basın toplantısında Trump'ı dumura uğratan soru

Gazze'yi işgal planını açıklayan Trump'ı dumura uğratan soru
Ermenistan'dan tarihi Türkiye açılımı

Ermenistan'dan tarihi Türkiye açılımı

Ferdi Tayfur kızı Tuğçe Tayfur'un ve oğlunu mirastan reddetti mi?

Haberin videosunu izle
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Arabesk müziğin önde gelen isimlerinden Ferdi Tayfur, 2 Ocak'ta karaciğer ve böbrek yetmezliği nedeniyle hayatını kaybetmişti. Ölümüyle sanat camiasını ve hayranlarını yasa boğan Ferdi Tayfur için AKM'de düzenlenen anma törenine sanatçının hayranları adeta akın etmişti. Ferdi Tayfur kızı Tuğçe Tayfur'un ve oğlunu mirastan reddetti mi?

Ölümüyle sanat camiasını yasa boğan Ferdi Tayfur'un vasiyeti açıklandı. Tayfur'un yeğeni Şirin Gözalıcı sosyal medya hesabından yaptığı duyuruda usta sanatçının mal varlığının bir kısmını TSK'ya, Darüşşafaka Vakfı'na ve LÖSEV'e bağışladığını söyledi. Duyurunun imza kısmında kızı Tuğçe Tayfur ve sanatçıya böbreğini veren oğlu Timur Tayfur'un isminin geçmemesi dikkat çekti. Ferdi Tayfur kızı Tuğçe Tayfur'un ve oğlunu mirastan reddetti mi?

FERDİ TAYFUR KIZI TUĞÇE TAYFUR'UN VE OĞLUNU MİRASTAN REDDETTİ Mİ?

Ölümüyle sanat camiasını yasa boğan Ferdi Tayfur'un vasiyeti açıklandı. Tayfur'un yeğeni Şirin Gözalıcı sosyal medya hesabından yaptığı duyuruda usta sanatçının mal varlığının bir kısmını TSK'ya, Darüşşafaka Vakfı'na ve LÖSEV'e bağışladığını söyledi. Duyurunun imza kısmında kızı Tuğçe Tayfur ve sanatçıya böbreğini veren oğlu Timur Tayfur'un isminin geçmemesi dikkat çekti.

Usta sanatçının basın danışmanı ve aynı zamanda yeğeni Şirin Gözalıcı, sosyal medya hesabından Ferdi Tayfur'un vasiyetinin açıklandığını duyurdu. Ferdi Tayfur'un vasiyeti şöyle: "Ailemizin çınarı canımız babamız hazırlamış olduğu vasiyeti bugün açıklandı. Aslında bu açıklamayı sevenleri ile kendisi paylaşmak istemişti fakat ne yazık ki ömrü vefa etmedi. Bu onurlu görev bize düştü. Babamız halkımızın verdiği güç ve sevgiyle edinmiş olduğu mal varlığının bir kısmını Türk Silahlı Kuvvetleri'ne, Darüşşafaka Vakfı'na ve LÖSEV'e bağışlayarak halkına olan sevgisini ve bağlılığını bir kez daha göstermiştir. Biz ailesi olarak babamızla sonsuz gurur duyuyoruz. Mekanı cennet olsun."

DİKKAT ÇEKEN DETAY

Vasiyetin açıklandığı duyurunun imza kısmında Ferdi Tayfur'un nikahlı eşi Zeliha Tayfur, kızları Tuğba Dınız ile Funda Doğrul, Tayfur'un son çocuğu Ferdi Taha Tayfur ve Nilüfer Gözalıcı'nın adı yer alırken, kızı Tuğçe Tayfur ve Ferdi Tayfur'a böbreğini veren oğlu Timur Tayfur'un isminin geçmemesi dikkat çekti.

Ferdi Tayfur kızı Tuğçe Tayfur'un ve oğlunun miras ile ilgili durumu hakkında henüz net açıklama yapılmadı.

Ferdi Tayfur kızı Tuğçe Tayfur'un ve oğlunu mirastan reddetti mi?
Osman DEMİR
Osman DEMİR
Haberler.com - Gündem
img

12 saatte 120 santimetre kar yağdı
img

Şenol Güneş'e Hatay'da şok tepki
img

Teğmenleri 3 yıldızlı komutan bile kurtaramamış
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ferdi Tayfur'un vasiyeti açıklandı! Dikkat çeken isim detayı

Ferdi Tayfur'un vasiyeti açıklandı! Dikkat çeken Tuğçe Tayfur detayı
Sergen Yalçın'ın kardeşi hayatını kaybetti

Genç yaştaki kardeşi hayatını kaybetti
Depremde günde ortalama 40 cenaze yıkayan gassaldan tüyler ürperten sözler

Depremde günde 40 cenaze yıkayan gassaldan tüyler ürperten sözler
Batshuayi'den Frankfurt'a indirim

Frankfurt'a gitmek için bakın ne yapmış
Zehra Güneş'in makyajsız hali olay oldu

Makyajsız hali olay oldu
Suriye'nin çiçeği burnunda first lady'si tanıdık çıktı

Suriye'nin çiçeği burnunda fırst lady'si tanıdık çıktı

Son Dakika Haberleri

title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.