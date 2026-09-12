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Fenomen Semih Varol canlı yayında sınırı aştı! Türk polisine küfür etti

Fenomen Semih Varol canlı yayında sınırı aştı! Türk polisine küfür etti Haber Videosunu İzle
Fenomen Semih Varol canlı yayında sınırı aştı! Türk polisine küfür etti
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+2 sitede yayında
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Fenomen Semih Varol'un gerçekleştirdiği canlı yayın sırasında Türk polisine yönelik kullandığı küfürlü ifadelerle tepki çekti. Varol'un yayın sırasında sinkaflı küfürleri kameralara yansıdı.

Tiktok'ta milyonlarca takipçisi olan Semih Varol, canlı yayın sırasında Türk polisine yönelik sarf ettiği küfürlü sözlerle gündeme geldi. Varol'un kullandığı ifadeler tepki çekerken görüntüler de tartışma yarattı.

TÜRK POLİSİNE KÜFÜRLÜ İFADELER KULLANDI

Fenomen Semih Varol, gerçekleştirdiği canlı yayın sırasında Türk polisine yönelik ağır ifadeler kullandı. Yayın devam ederken polislerden söz eden Varol, sinkaflı küfürler etti. 

CANLI YAYINDA SÖYLEDİ

Olayın dikkat çeken taraflarından biri de sözlerin canlı yayın sırasında sarf edilmesi oldu. Semih Varol, takipçilerinin izlediği yayın sırasında Türk polisini hedef alan küfürlü ifadeler kullandı. Görüntülerin yayılmasıyla çok sayıda kişinin emniyeti etiketlediği görüldü. 

Kaynak: Haberler.com
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Yorumlar (3)

Haber Yorumlarıv99y8hw5v2:

Zikerler Seni

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Haber YorumlarıÜveys Uyanık:

hayır

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Haber YorumlarıCabbar aga:

bunları alıp en az 5 yıl kapatmalı

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