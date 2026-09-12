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Böyle yarış görülmedi! Hareket halindeki römorka park etmeye çalışıyorlar

Böyle yarış görülmedi! Hareket halindeki römorka park etmeye çalışıyorlar Haber Videosunu İzle
Böyle yarış görülmedi! Hareket halindeki römorka park etmeye çalışıyorlar
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ABD'nin New Hampshire eyaletinde düzenlenen sıra dışı yarışta sürücüler, araçlarını hareket halindeki bir römorka park etmeye çalışıyor. Büyük bir beceri ve zamanlama gerektiren mücadeleyi başarıyla tamamlayan yarışmacı, "King of the Hill" unvanının sahibi oluyor.

New Hampshire'ta gerçekleştirilen ilginç yarış, sürücülerin alışılmışın dışında bir park mücadelesine sahne oluyor.

HAREKET HALİNDEKİ RÖMORKA PARK EDİYORLAR

Yarışmacılar kullandıkları araçlarla hareket halindeki römorka yaklaşarak araçlarını üzerine park etmeye çalışıyor. Mücadelede sürücülerin hızlarını ve zamanlamalarını doğru ayarlaması gerekiyor.

KAZANANA "KING OF THE HILL" UNVANI

Yarışın sonunda rakiplerini geride bırakan sürücüye "King of the Hill" unvanı veriliyor.

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