Galatasaray'da devre arasında yaprak dökümü! 3 yıldızla yollar ayrılıyor

Galatasaray'da devre arası transfer döneminde kadroda önemli değişiklikler yaşanması bekleniyor. Sarı-kırmızılı yönetimin bir yandan takviye çalışmalarını sürdürürken diğer yandan bazı isimlerle yollarını ayırmaya hazırlandığı belirtildi.

DEVRE ARASINDA 3 AYRILIK

Sözcü'de yer alan habere göre Galatasaray'da İlkay Gündoğan, Wilfried Singo ve Kaan Ayhan'ın devre arasında takımdan ayrılması bekleniyor. Üç futbolcunun da bu sezon sarı-kırmızılı formayla oldukça sınırlı süre alması dikkat çekiyor.

İLKAY GÜNDOĞAN 11 DAKİKA OYNADI

35 yaşındaki İlkay Gündoğan, bu sezon Galatasaray formasıyla 2 karşılaşmada toplam 11 dakika süre buldu.

KAAN AYHAN ŞAMPİYONLAR LİGİ LİSTESİNDE YOK

Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi kadrosuna dahil etmediği Kaan Ayhan ise bu sezon yalnızca 1 dakika sahada kalabildi.

SINGO 41 DAKİKADA KALDI

Sakatlıklarla gündeme gelen Wilfried Singo da bu sezon 2 karşılaşmada toplam 41 dakika forma giyebildi. Sarı-kırmızılılarda devre arasında yapılacak takviyeler kadar bu üç futbolcunun geleceği de transfer gündeminin önemli başlıklarından biri olacak.