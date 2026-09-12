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Galatasaray'da devre arasında yaprak dökümü! 3 yıldızla yollar ayrılıyor

Galatasaray'da devre arasında yaprak dökümü! 3 yıldızla yollar ayrılıyor Haber Videosunu İzle
Galatasaray'da devre arasında yaprak dökümü! 3 yıldızla yollar ayrılıyor
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Galatasaray'da devre arası transfer dönemi öncesinde kadro planlaması şekillenmeye başladı. Sarı-kırmızılılarda İlkay Gündoğan, Wilfried Singo ve Kaan Ayhan ile yolların ayrılmasının beklendiği öne sürüldü. Üç futbolcunun bu sezon aldığı süreler de dikkat çekti.

  • Galatasaray'da İlkay Gündoğan, Wilfried Singo ve Kaan Ayhan'ın devre arasında takımdan ayrılması bekleniyor.
  • İlkay Gündoğan bu sezon Galatasaray formasıyla 2 karşılaşmada toplam 11 dakika süre aldı.
  • Kaan Ayhan bu sezon yalnızca 1 dakika sahada kalırken, Wilfried Singo 2 karşılaşmada toplam 41 dakika forma giydi.

Galatasaray'da devre arası transfer döneminde kadroda önemli değişiklikler yaşanması bekleniyor. Sarı-kırmızılı yönetimin bir yandan takviye çalışmalarını sürdürürken diğer yandan bazı isimlerle yollarını ayırmaya hazırlandığı belirtildi.

DEVRE ARASINDA 3 AYRILIK

Sözcü'de yer alan habere göre Galatasaray'da İlkay Gündoğan, Wilfried Singo ve Kaan Ayhan'ın devre arasında takımdan ayrılması bekleniyor. Üç futbolcunun da bu sezon sarı-kırmızılı formayla oldukça sınırlı süre alması dikkat çekiyor.

İLKAY GÜNDOĞAN 11 DAKİKA OYNADI

35 yaşındaki İlkay Gündoğan, bu sezon Galatasaray formasıyla 2 karşılaşmada toplam 11 dakika süre buldu.

KAAN AYHAN ŞAMPİYONLAR LİGİ LİSTESİNDE YOK

Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi kadrosuna dahil etmediği Kaan Ayhan ise bu sezon yalnızca 1 dakika sahada kalabildi.

SINGO 41 DAKİKADA KALDI

Sakatlıklarla gündeme gelen Wilfried Singo da bu sezon 2 karşılaşmada toplam 41 dakika forma giyebildi. Sarı-kırmızılılarda devre arasında yapılacak takviyeler kadar bu üç futbolcunun geleceği de transfer gündeminin önemli başlıklarından biri olacak.

Hamza Temur
Hamza Temur
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