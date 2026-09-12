Galatasaray'da devre arasında yaprak dökümü! 3 yıldızla yollar ayrılıyor
Galatasaray'da devre arası transfer dönemi öncesinde kadro planlaması şekillenmeye başladı. Sarı-kırmızılılarda İlkay Gündoğan, Wilfried Singo ve Kaan Ayhan ile yolların ayrılmasının beklendiği öne sürüldü. Üç futbolcunun bu sezon aldığı süreler de dikkat çekti.
- Galatasaray'da İlkay Gündoğan, Wilfried Singo ve Kaan Ayhan'ın devre arasında takımdan ayrılması bekleniyor.
- İlkay Gündoğan bu sezon Galatasaray formasıyla 2 karşılaşmada toplam 11 dakika süre aldı.
- Kaan Ayhan bu sezon yalnızca 1 dakika sahada kalırken, Wilfried Singo 2 karşılaşmada toplam 41 dakika forma giydi.
Galatasaray'da devre arası transfer döneminde kadroda önemli değişiklikler yaşanması bekleniyor. Sarı-kırmızılı yönetimin bir yandan takviye çalışmalarını sürdürürken diğer yandan bazı isimlerle yollarını ayırmaya hazırlandığı belirtildi.
DEVRE ARASINDA 3 AYRILIK
Sözcü'de yer alan habere göre Galatasaray'da İlkay Gündoğan, Wilfried Singo ve Kaan Ayhan'ın devre arasında takımdan ayrılması bekleniyor. Üç futbolcunun da bu sezon sarı-kırmızılı formayla oldukça sınırlı süre alması dikkat çekiyor.
İLKAY GÜNDOĞAN 11 DAKİKA OYNADI
35 yaşındaki İlkay Gündoğan, bu sezon Galatasaray formasıyla 2 karşılaşmada toplam 11 dakika süre buldu.
KAAN AYHAN ŞAMPİYONLAR LİGİ LİSTESİNDE YOK
Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi kadrosuna dahil etmediği Kaan Ayhan ise bu sezon yalnızca 1 dakika sahada kalabildi.
SINGO 41 DAKİKADA KALDI
Sakatlıklarla gündeme gelen Wilfried Singo da bu sezon 2 karşılaşmada toplam 41 dakika forma giyebildi. Sarı-kırmızılılarda devre arasında yapılacak takviyeler kadar bu üç futbolcunun geleceği de transfer gündeminin önemli başlıklarından biri olacak.