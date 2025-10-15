Fenerbahçe Karagümrük maçı ne zaman, şifresiz mi, hangi kanalda?

Fenerbahçe Karagümrük maçı ne zaman? Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Fatih Karagümrük ile sahasında karşılaşacak. Sarı-lacivertli ekip, milli arada eksik oyuncularına rağmen çalışmalarını sürdürerek maç hazırlıklarını tamamlamaya yakın.

FENERBAHÇE BU HAFTA KİMLE OYNUYOR?

Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Fenerbahçe, Fatih Karagümrük ile karşı karşıya gelecek. Mücadele, ligin bu haftasında dikkat çeken karşılaşmalardan biri olarak öne çıkıyor. Sarı-lacivertliler, taraftarı önünde oynayacağı bu mücadele için hazırlıklarını yoğun tempoda sürdürüyor. Teknik direktör Domenico Tedesco yönetiminde gerçekleştirilen idmanlarda takım, fiziksel ve taktiksel çalışmalar yaptı.

Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde yapılan antrenmanda futbolcular, salonda core çalışmalarıyla antrenmana başladı. Ardından sahada ısınma, çabukluk, koordinasyon ve pas çalışmaları gerçekleştirildi. İdman, dayanıklılık koşularının yanı sıra taktiksel ve bireysel uygulamalarla sona erdi. Çalışmayı yönetim kurulu üyesi Ertan Torunoğulları ve Futbol Direktörü Devin Özek de yakından takip etti.

FENERBAHÇE KARAGÜMRÜK MAÇI NE ZAMAN?

Fenerbahçe ile Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük arasındaki Trendyol Süper Lig maçı 19 Ekim Pazar günü oynanacak. Maçın heyecanı, İstanbul'da sarı-lacivertlilerin mabedi olarak bilinen Chobani FB Şükrü Saraçoğlu Spor Kompleksi Stadyumu'nda yaşanacak.

Bu mücadele, her iki takım açısından da önemli bir karşılaşma olacak. Fenerbahçe, sahasında oynayacağı bu maçta üç puan mücadelesi verirken, Karagümrük de deplasmandan puanla dönmeyi hedefliyor. Takımların hafta boyunca gerçekleştirdikleri idmanlar, karşılaşmanın tempolu geçeceğinin sinyallerini veriyor.

FENERBAHÇE KARAGÜMRÜK MUHTEMEL 11

Fenerbahçe'nin Fatih Karagümrük karşısında sahaya çıkması beklenen muhtemel 11'i belli oldu. Teknik direktör Domenico Tedesco'nun, kadroda milli oyuncuların yokluğuna rağmen güçlü bir diziliş planladığı öğrenildi.

Fenerbahçe'nin muhtemel 11'i şu şekilde:

Ederson, Nélson Semedo, Milan Skriniar, Jayden Oosterwolde, Archie Brown, Edson Alvarez, İsmail Yüksek, Nene, Sebastian Szymanski, Kerem Aktürkoğlu, Youssef En-Nesyri.

FENERBAHÇE KARAGÜMRÜK MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Fenerbahçe ile Fatih Karagümrük arasındaki mücadele 19 Ekim Pazar günü saat 20.00'de başlayacak. Karşılaşma, futbolseverler tarafından Bein Sports ekranlarından canlı olarak takip edilebilecek.