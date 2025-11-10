TFF Hukuk Müşavirliği tarafından yürütülen geniş kapsamlı soruşturma kapsamında, "bahis oynama" gerekçesiyle toplam 1024 futbolcunun Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevk edildiği bildirildi. Futbol camiasında büyük yankı uyandıran bu gelişmenin ardından merak edilen soru ise şu oldu: Galatasaray'da bahis oynayan futbolcu var mı?

TFF'DEN RESMİ DUYURU

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, "bahis oynama" gerekçesiyle tam 1024 futbolcunun Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevk edildiğini açıkladı. Bu geniş kapsamlı disiplin süreci, Türk futbol kamuoyunda büyük bir yankı oluşturdu.

TFF'nin yaptığı resmi açıklamada, profesyonel liglerde forma giyen 1024 futbolcunun Futbol Disiplin Talimatı'nın 57. maddesi uyarınca 10 Kasım 2025 tarihi itibarıyla tedbirli olarak PFDK'ya sevk edildiği ifade edildi.

Federasyon ayrıca, bu kadar fazla sayıda oyuncunun tedbirli duruma düşmesi nedeniyle kulüplerin kadrolarında oluşabilecek boşlukları giderebilmek adına FIFA ile ek transfer dönemi görüşmelerinin başladığını duyurdu. Bu doğrultuda, 2025-2026 sezonu kış transfer dönemine ek olarak 15 günlük özel bir transfer süreci planlanıyor.

TFF Yönetim Kurulu'nun aldığı bir başka karara göre, TFF 2. Lig ve 3. Lig karşılaşmaları iki hafta ertelenecek. Ancak Süper Lig ve 1. Lig maçları, ilan edilen takvim doğrultusunda devam edecek.

Ayrıca, soruşturma kapsamında yalnızca tek bir kez bahis işlemi yaptığı tespit edilen 47 futbolcunun durumunun, resmi makamlardan gelecek yeni belgeler doğrultusunda yeniden değerlendirileceği belirtildi.

MİLLİ FUTBOLCULARIN DA ADI GEÇİYOR

Soruşturmanın kapsamı yalnızca alt liglerle sınırlı kalmadı. Bazı milli futbolcuların da isminin dosyada yer alması, olayın boyutunu daha da büyüttü. TFF'nin açıkladığı listede, Beşiktaş, Galatasaray ve Trabzonspor gibi köklü Süper Lig ekiplerinden futbolcuların bulunması dikkat çekti.

BAHİS OYNADIĞI İDDİA EDİLEN SÜPER LİG FUTBOLCULARI

Beşiktaş:

• Ersin Destanoğlu

• Necip Uysal

Galatasaray:

• Metehan Baltacı

• Evren Eren Elmalı

Trabzonspor:

• Salih Malkoçoğlu

• Boran Başkan

Alanyaspor:

• İzzet Çelik

• Enes Keskin

• Yusuf Özdemir

• Bedirhan Özyurt

Rizespor :

• Efe Doğan

• Furkan Orak

Gaziantep FK:

• Muhammet Taha Güneş

• Nazım Sangare

Göztepe:

• İzzet Furkan Malak

• Uğur Kaan Yıldız

Antalyaspor:

• Kerem Kayaarası

Eyüpspor:

• Mükrüem Arda Türköz

Kasımpaşa:

• Ege Albayrak

• Ali Emre Yanar

Fatih Karagümrük:

• Furkan Bekleviç

• Kerem Yusuf Sirkeci

Samsunspor:

• Celil Yüksel

Konyaspor:

• Adil Demirbağ

• Alassane Ndao

Kayserispor:

• Berkan Aslan

• Abdulsamet Burak

