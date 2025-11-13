Fenerbahçe Beko maçı canlı izle! FB Beko Hapoel Tel Aviv maçı hangi kanalda, canlı yayın nerede izlenir?

Fenerbahçe Beko Hapoel Tel Aviv canlı izle! Fenerbahçe Beko, Avrupa Ligi'nde 11. haftada Hapoel IBI ile Münih'te karşılaşacak. Sarı-lacivertliler, çift maç haftasındaki ikinci mücadelesine çıkacak.

FENERBAHÇE BEKO MAÇI HANGİ KANALDA?

Fenerbahçe Beko ile Hapoel IBI arasında SAP Garden'da oynanacak Avrupa Ligi 11. hafta karşılaşması saat 22.00'de başlayacak. Çift maç haftasının ikinci sınavına çıkacak olan Fenerbahçe Beko, ilk karşılaşmada Maccabi Rapyd'i 84-75 mağlup ederek 10. maçında 5. galibiyetini aldı. Mücadele, basketbolseverlerin yoğun ilgi göstermesi beklenen bir karşılaşma niteliği taşıyor.

Karşılaşmanın yayıncısı S Sport ve S Sport Plus olarak açıklandı. Böylece basketbol takipçileri maçın yayın akışını bu kanallar üzerinden takip edebilecek. Avrupa Ligi'nin bu haftasında oynanan karşılaşmalar arasında yer alan maç, yayıncı kuruluşların programı doğrultusunda basketbol gündeminde öne çıkan mücadelelerden biri olacak.

Sarı-lacivertliler, LDLC ASVEL ve Maccabi Rapyd karşısında elde ettiği galibiyetlerin ardından Hapoel IBI deplasmanına çıkacak. Münih'te gerçekleşecek karşılaşma, Fenerbahçe Beko açısından sezon içindeki çıkışını sürdürme fırsatı sunuyor. Avrupa Ligi performansını geliştirmeye çalışan ekip, son iki maçta aldığı sonuçlarla moral topladı.

Hapoel IBI ise bu sezon Avrupa Ligi'ne etkili bir giriş yaptı ve 10 maçta 8 galibiyet elde etti. Takımın başantrenörü olan Dimitris Itoudis, geçmişte Fenerbahçe Beko'yu çalıştırmış bir isim olarak dikkat çekiyor. Ayrıca Hapoel IBI kadrosunda bulunan oyuncuların 8'i daha önce Türkiye'de forma giydi ve bu isimlerden Tyler Ennis, Yam Madar ve Jonathan Motley daha önce sarı-lacivertli formayla mücadele etti.

Maç, Almanya'nın Münih kentinde yer alan SAP Garden'da oynanacak. Basketbolseverler, Avrupa Ligi programı kapsamında önemli maçlar arasında gösterilen bu mücadeleyi salondan takip edemeyenler için S Sport ve S Sport Plus üzerinden canlı olarak izleyebilecek. Yayıncı kuruluşun dijital platformu üzerinden de karşılaşma yayına aktarılacak.

Müsabaka, hem Avrupa Ligi sıralaması hem de iki takımın sezon performansları açısından önemli bir karşılaşma niteliğinde. Maçı izlemek isteyenler, yayıncı kuruluşun belirlediği yöntemler doğrultusunda televizyon veya dijital platform üzerinden erişim sağlayabilecek.