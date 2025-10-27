Fenerbahçe 11'i! Süper Lig Gaziantep FK Fenerbahçe maç kadrosu ilk 11'ler açıklandı mı?

Gaziantep Fk Fenerbahçe maç kadrosu 11'ler! Gaziantep FK Fenerbahçe maç kadrosu 11'ler belli oluyor! Gaziantep FK Fenerbahçe maçının başlamasına çok az bir süre kaldı. Maç öncesi Gaziantep FK Fenerbahçe ilk 11'ler açıklanıyor. Gaziantep FK Fenerbahçe muhtemel 11 ve ilk 11 kadroları, kimler var kimler neden yok, maça dair detaylar haberimizde...

GAZİANTEP FK FENERBAHÇE MAÇ KADROSU İLK 11'LER

Gaziantep FK Fenerbahçe maçı ilk 11'leri henüz açıklanmadı. Muhtemel 11'ler ise şöyle:

Gaziantep FK: Burak, Arda, Tayyip, Rodrigues, Perez, Melih, Camara, Lungoyi, Kozlowski, Maxim, Bayo

Fenerbahçe: Ederson, Brown, Oosterwolde, Skriniar, Semedo, Alvarez, İsmail, Asensio, Kerem, Nene, Talisca

Fenerbahçe, bu sezon ilk kez sakat oyuncusu olmadan bir mücadeleye çıkacak.

Uzun süredir sahalardan uzak kalan kaptan Mert Hakan Yandaş, takıma dahil oldu.

Sakatlığını atlattıktan sonra Suttgart mücadelesinin son bölümünde süre alan Jhon Duran'ın, Gaziantep FK deplasmanında da maça yedek kulübesinde başlaması bekleniyor. Teknik direktör Tedesco'nun, yarın Duran'a Stuttgart maçına göre daha fazla süre vermeyi planladığı öğrenildi.

Kadro dışı bırakılan İrfan Can Kahveci ve Cenk Tosun ise yarınki maçta yok.