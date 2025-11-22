Haberler

Fedlan Kılıçaslan hakkında kırmızı bülten kararı

Yasa dışı bahis soruşturması kapsamında, sanal bahis şirketi sahibi Fedlan Kılıçaslan hakkında kırmızı bülten çıkarıldı. Tüm mal varlıklarına da el konulan Fedlan Kılıçaslan'ın sahibi olduğu Meritking şirketi geçtiğimiz sene Galatasaray'a forma sponsoru olmuş, yasa dışı bahis sitesi olduğu anlaşılınca sözleşme iptal edilmişti.

  • İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Fedlan Kılıçaslan'ın mal varlıklarına el koydu ve hakkında kırmızı bülten çıkardı.
  • Fedlan Kılıçaslan'a yasa dışı bahis ve kumar oynatma, reklam verme ve para aklama suçlamaları yöneltildi.
  • Fedlan Kılıçaslan'ın sahip olduğu 'MeritKingNews' sitesi yasa dışı bahis bağlantıları nedeniyle erişim kısıtlamalarına maruz kaldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Fedlan Kılıçaslan'ın mal varlıklarına el konulduğunu ve hakkında kırmızı bülten çıkartıldığını duyurdu.

3 AYRI SUÇLAMA YÖNELTİLDİ

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturmada, Kılıçaslan'ın sahip olduğu internet siteleri aracılığıyla yasa dışı bahis ve kumar oynatılmasına yer ve imkan sağlaması, yasa dışı bahis ve bahis sitelerinin reklamını vermek suretiyle bahis ya da şans oyunlarını oynamaya teşvik etmesi ve suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini akladığı belirlendi.

KIRMIZI BÜLTEN ÇIKARILDI, TÜM MAL VARLIKLARINA EL KONULDU

Bunun üzerine Kılıçaslan hakkında kırmızı bülten çıkarıldı. Sulh Ceza Hakimliği tarafından verilen kararla, Karadeniz'in taşınır ve taşınmaz mallarına, şirket ve ortaklık paylarına, banka ve finans kuruluşlarındaki mevduat ve yatırım hesaplarına ile kripto para borsalarındaki varlıklarına el konuldu.

GALATASARAY İLE İMZALANAN SPONSORLUK ANLAŞMASIYLA GÜNDEME GELMİŞTİ

Fedlan Kılıçaslan'ın sahibi olduğu "MeritKingNews" adıyla açılan site, bir spor haber portalı gibi görünse de kamuoyunda illegal bahis sitesi bağlantısı iddialarıyla gündeme gelmişti. Özellikle Galatasaray'ın forma sponsorluk görüşmeleri ve stat reklamlarıyla tartışmalar büyümüş, tepkiler üzerine kulüp anlaşmayı askıya almak zorunda kalmıştı. Ayrıca, Türkiye'de açılan davalar sonucunda siteye erişim kısıtlamaları getirilmiş, kullanıcıların yasa dışı bahis sitelerine yönlendirildiği tespit edilmişti.

