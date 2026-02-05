FCR GYO, Sancaktepe'deki yeni projesinin satışına Sancak Flora ile başladı

Şirketin ulaşılabilir fiyat–yüksek kalite dengesiyle geliştirdiği Sancak Flora, Sancak Aven ve Sancak Dora, yalnızca bugünün değil, geleceğin yaşam ihtiyaçları da gözetilerek planlandı. Toplam 501 konut ve 4 ticari üniteden oluşan Sancak projeleri, yatay mimari anlayışı, düşük katlı blok yapısı ve bütüncül yaşam kurgusuyla tasarlandı.

İstanbul'da geliştirdiği nitelikli gayrimenkul projeleriyle öne çıkan FCR Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı (FCR GYO), İstanbul Anadolu Yakası'nın hızla değer kazanan bölgelerinden Sancaktepe'nin merkezinde geliştirdiği Sancak projelerinin satışına, Sancak Flora etabıyla başladı. Toplam 24 bin 342 metrekare arsa üzerinde, 3 etap halinde hayata geçirilen proje, kent yaşamının ihtiyaçlarını odağına alan konsepti, ulaşım akslarına yakınlığı, güçlü sosyal alanları ve yatırım potansiyeliyle Sancaktepe'de yeni bir yaşam standardı sunmayı hedefliyor.

Her ihtiyaca cevap veren daire seçenekleri

FCR GYO'nun doğru lokasyon seçimi, sürdürülebilir mimari yaklaşımı ve uzun vadeli değer üretme vizyonuyla hayata geçirdiği Sancak projeleri, yatay mimari anlayışı, düşük katlı blok yapısı ve bütüncül yaşam kurgusuyla tasarlandı. Yalnızca bugünün değil, geleceğin yaşam ihtiyaçlarını da gözeten bu planlı yaşam alanının ilk etabı olan Sancak Flora, hemen yanında konumlanan Sancak Aven ve Sancak Dora projeleriyle birlikte toplam 501 konut ve 4 ticari üniteden oluşan, 74 bin 333 metrekare inşaat alanına sahip entegre bir yaşam bölgesi olarak hayata geçiriliyor. Projenin satışa sunulan Sancak Flora etabında, 4 konut bloğunda 108 daire ile 2 ticari blok yer alıyor. Zemin + 6 katlı olarak planlanan bloklarda, daire büyüklükleri 59 metrekare ile 260 metrekare arasında değişiyor. Projede, 1+1, 2+1, 3+1 normal dairelerin yanı sıra, 1+1, 2+1 ve 3+1 bahçe katı, 4+1 dubleks ve 4+1 bahçe katı dubleks daire seçenekleri yer alıyor.

Peşin ödemede yüzde 25 indirim

Metrekare fiyatları 100 bin TL ile 130 bin TL arasında değişen daireler için peşin ödemelerde yüzde 25 indirim uygulanıyor. Şirket, daire fiyatının yarısını peşin, yarısını teslimde ödemek isteyenlere ise yüzde 5 indirim yapıyor.Daireler ayrıca 36 ay ve 48 ay sabit taksitli ödeme planlarıyla satışa sunuluyor. 36 aylık ödeme planına göre, yüzde 25 peşinle, daire bedelinin yüzde 40'ı 36 aylık taksitlere bölünüyor. Bu ödeme planında ayrıca 6'ncı ayda yüzde 10'luk, 12'nci ayda yüzde 15'lik, 18'inci ayda ise yüzde 10'luk üç ara ödeme bulunuyor. 48 aylık ödeme planında ise daire bedelinin yüzde 35'ini peşin,yüzde 35'ini 48 ay taksitle ödemek mümkün. Kalan yüzde 30'luk kısım ise 12'nci, 24'üncü ve 36'ncı ayda yüzde 10'luk dilimler halinde ödenebiliyor. Sancak Flora'da daire teslimlerinin 2026 yılı sonunda başlaması planlanıyor.

Planlı site hayatı

Sadece bir konut projesi değil, yaşam ve deneyim odaklı bir site olarak tasarlanan Sancak Flora, özenle planlanmış sosyal alanlarıyla konforlu bir yaşam sunuyor. Peyzaj içerisinde konumlandırılmış dinlenme ve oturma alanları, suyolu formunda tasarlanan yapay süs havuzu, basketbol sahası ve çocuk oyun alanlarıyla her yaş grubuna hitap eden sosyal bir ortam oluşturuluyor. Açık ve kapalı otopark alanlarının yanı sıra 7/24 güvenlik hizmeti ile Sancak Flora'da planlı, güvenli, sosyal ve huzurlu bir site yaşamı hedefleniyor.

İstanbul'un ana ulaşım akslarına hızlı ve kolay erişim

Deprem yönetmeliğine uygun olarak inşa edilen Sancak Flora, güvenliği ve konforu bir arada sunan ayrıcalıklı bir yaşam vadediyor. TEM Otoyolu ile Kuzey Marmara Otoyolu'nun tam ortasında konumlanan proje, İstanbul'un ana ulaşım akslarına hızlı ve kolay erişim sağlıyor. Sancaktepe Metro İstasyonu'na yalnızca 10 dakikalık yürüme mesafesinde yer alması, şehir içi ulaşımı son derece pratik hale getirirken; Sabiha Gökçen Havalimanı'na 20 dakikalık yakınlığı sayesinde hem yaşam hem de yatırım açısından stratejik bir avantaj sunuyor.

Ulaşılabilir fiyat-yüksek kalite dengesi

FCR GYO Yönetim Kurulu Başkanı Fecri Koça, Sancak Flora, Sancak Aven ve Sancak Dora'yı, Sancaktepe bölgesinin konut ihtiyacını dikkate alarak tasarladıklarını belirterek "Projelerimizi ulaşılabilir fiyat ile yüksek kalite dengesini gözeterek, uzun vadede hem yaşam hem de yatırım değeri yaratacak şekilde planladık" dedi. Sancak projelerini planlarken aynı zamanda konut sektörünün mevcut koşullarını ve piyasa beklentilerini de dikkate aldıklarını vurgulayan Koça, 2025 yılını değerlendirerek 2026 yılına yönelik öngörülerini de paylaştı.

2025'in büyük bölümünde yüksek enflasyon ve finansman maliyetlerinin etkilerinin belirgin şekilde hissedildiğini kaydeden Koça, "Yılın ikinci yarısında ise fiyat artış hızının yavaşladığı, piyasanın daha dengeli ve sağlıklı bir yapıya doğru evrildiği bir sürece girildi. Arsa ve işçilik maliyetleri ile finansman giderleri yüksek seviyelerde kalmakla birlikte, artış hızının yavaşlaması sektör açısından daha yönetilebilir ve sürdürülebilir bir yapı oluşturdu" diye konuştu.

"2026 daha dengeli, daha sağlıklı ve seçici büyüme yılı olacak"

2025 yılını, fiyatların sindirildiği, alıcıların daha seçici davrandığı ve yatırımcıların orta ve uzun vadeli perspektife yöneldiği bir normalleşme dönemi olarak tanımlayan Fecri Koça, "2026 yılına ilişkin beklentimiz ise daha dengeli, daha sağlıklı ve seçici bir büyüme yönündedir. Bu yıl, enflasyondaki düşüş eğiliminin devam etmesi, finansman koşullarının kademeli olarak normalleşmesi ve makroekonomik belirsizliklerin azalmasıyla birlikte ertelenmiş talebin kontrollü ve rasyonel bir şekilde devreye girmesi bekleniyor" değerlendirmesinde bulundu. Mevduat faizlerinde öngörülen gerilemenin, tasarruf sahiplerinin alternatif yatırım araçlarına yönelmesini sağlayacağına dikkat çeken Koça, "Bu durum konutu özellikle orta ve uzun vadeli yatırım perspektifiyle yeniden güçlü bir seçenek haline getirecektir. Maliyet cephesinde ise hızlı artış döneminin geride kaldığını, daha yönetilebilir ve öngörülebilir bir maliyet yapısına geçildiğini öngörüyoruz" dedi.

"Gelecekte de değerini koruyan, güven veren ve sürdürülebilir projeler"

FCR GYO'nun da bu dönemi fiyat artışını önceleyen bir anlayışın değil, doğru lokasyonda, nitelikli ve ihtiyaca yönelik konut geliştirme yaklaşımının belirleyici olduğu bir dönem olarak gördüğünü kaydeden Koça "Sancaktepe'deki üç etaptan oluşan projemiz, bu yaklaşımın somut bir yansımasıdır. Amacımız yalnızca bugünün talebine cevap vermek değil; gelecekte de değerini koruyan, güven veren ve sürdürülebilir projeler üretmektir" açıklamasında bulundu.

İnşaat seviyesi yüzde 65'e ulaştı

FCR GYO Genel Müdürü Emrullah Temel ise Sancak projesindeki üç etabın hem mimari hem de yaşam konsepti olarak birbirini tamamlayan, bütüncül bir proje yaklaşımıyla tasarlandığını söyledi. Sancak Flora, Sancak Aven ve Sancak Dora'nın yalnızca birer etap adı değil, projenin yaşam felsefesini ve karakterini temsil eden ve her biri ayrı bir marka değeri taşıyan bölümler olduğunu dile getiren Temel, "İnşaat seviyesi yüzde 65'e ulaşan Sancak Flora'da doğa, yeşil alan ve yatay yaşamı ön planda tuttuk. Sancak Flora'da yapılar arsanın yalnızca yüzde 22'sine otururken kalan yüzde 78'lik alan peyzaj, yeşil alan ve açık yaşam alanları olarak tasarlandı. Bu oran, İstanbul ölçeğinde gerçekten nadir ve çok kıymetli bir özellik" dedi. Projenin bir diğer önemli özelliğinin ise standart konut tiplerinin ötesine geçen değeri artırılmış konut seçenekleri olduğunu vurgulayan Temel, şunları söyledi:

Bahçeli, teraslı ve loft daireler

"Bahçe tahsisli dairelerimiz, teras kullanımlı özel dairelerimiz ve yüksek tavanlı loft dairelerimiz, hem yaşam kalitesini yükselten hem de yatırım değerini güçlendiren önemli unsurlar olarak projede yer alıyor. Biz FCR GYO olarak, Sancaktepe projesini yalnızca bugünün ihtiyacına değil, önümüzdeki yılların yaşam beklentilerine cevap verecek şekilde kurguladık. Güçlü lokasyon, doğru mimari, dengeli yoğunluk ve sürdürülebilir değer yaklaşımı da projenin temel taşlarını oluşturan unsurlar."