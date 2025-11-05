Fatime Lariz Kitay kimdir? Big5 2. sezon yarışmacısı Fatime Lariz Kitay kaç yaşında, nereli?

Dans tutkusunu profesyonel bir kariyere dönüştüren Fatime Lariz Kitay, Big5 Türkiye 2. sezon yarışmasının öne çıkan genç yeteneklerinden biri olarak sahneye çıkmaya hazırlanıyor. Elements Dance Studio'da aldığı yoğun eğitimle sahne hakimiyetini ve koreografi becerilerini güçlendiren Kitay, enerjik performansı ve disiplinli çalışmasıyla yarışmada hem jüri hem de izleyici karşısında kendini kanıtlamayı hedefliyor. Konu ile ilgili detaylar haberin devamında yer alıyor.

FATİME LARİZ KİTAY KİMDİR?

Fatime Lariz Kitay, genç yaşta sahneye adım atmış ve dans alanında profesyonel kariyerini sürdüren bir performans sanatçısıdır. Türkiye'nin önde gelen dans merkezlerinden Elements Dance Studio'da eğitim alarak teknik bilgisini ve sahne becerilerini geliştirmiştir.

Sahnedeki doğallığı, beden dili kullanımı ve grup performanslarındaki uyumu ile sosyal medyada da dikkat çeken Kitay, özellikle genç dans tutkunları arasında tanınmaktadır. Kariyerinde yeni bir dönemece, Big5 Türkiye 2. sezon yarışmasıyla adım atmıştır. Bu yarışmada koreografi gücü, sahne disiplini ve performans odaklı çalışmalarıyla jüri ve izleyici karşısında iddialı bir isim olarak öne çıkmaktadır.

FATİME LARİZ KİTAY KAÇ YAŞINDA?

Fatime Lariz Kitay'ın doğum yılıyla ilgili resmi bir bilgi paylaşılmamıştır. Ancak profesyonel dans kariyerine genç yaşta başlamış olması ve sahne deneyimi göz önüne alındığında 20'li yaşlarının başlarında olduğu tahmin edilmektedir.

FATİME LARİZ KİTAY NERELİ?

Kitay'ın memleketine dair net bir bilgi bulunmamaktadır. Bununla birlikte, kariyerini Türkiye merkezli yürüttüğü ve ülke çapında sahne performansları sergilediği bilinmektedir.

FATİME LARİZ KİTAY'IN KARİYERİ

Fatime Lariz Kitay, profesyonel bir dansçı ve sahne sanatçısı olarak öne çıkmaktadır. Elements Dance Studio'da aldığı eğitim ile teknik becerilerini geliştirmiş, çeşitli koreografi projelerinde yer alarak sahne deneyimini güçlendirmiştir. Big5 Türkiye 2. sezon yarışmacısı olarak sahneye yeni bir adım atan Kitay, özellikle disiplinli çalışması ve performans odaklı yaklaşımıyla yarışmada dikkat çeken isimlerden biri olmuştur.

Sahnedeki başarısı ve sosyal medyadaki etkisi, onun dans alanındaki yeteneğini ve genç yaşına rağmen ulaştığı profesyonel düzeyi gözler önüne sermektedir.