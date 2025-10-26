Fatih Ürek öldü mü, yaşıyor mu? SON DAKİKA! Fatih Ürek sağlık durumu nasıl?

Ünlü şarkıcı Fatih Ürek, son günlerde Türkiye gündeminin en çok konuşulan ismi haline geldi. 15 Ekim sabahı evinde geçirdiği kalp krizi sonrası yoğun bakıma kaldırılan sanatçı hakkında "öldü" iddiaları sosyal medyayı adeta salladı. Ancak gelen son açıklamalar, durumun çok daha farklı olduğunu ortaya koydu. Peki Fatih Ürek gerçekten öldü mü, yaşıyor mu? Sağlık durumu nasıl? Detaylar haberimizde!

FATİH ÜREK ÖLDÜ MÜ?

Ünlü şarkıcı Fatih Ürek'in ölüm haberleri, sosyal medyada kısa sürede gündem olsa da resmî kaynaklar tarafından doğrulanmamıştır. 15 Ekim'de evinde geçirdiği kalp krizi sonrası yoğun bakıma alınan sanatçının yaşamını yitirdiği yönündeki iddialar, ailesi ve menajeri tarafından kesin bir dille yalanlanmıştır. Hastaneden yapılan açıklamalarda ise, Fatih Ürek'in durumunun ciddiyetini koruduğu ancak stabil seyrettiği belirtilmiştir.

FATİH ÜREK YAŞIYOR MU?

Evet, Fatih Ürek yaşıyor. Şarkıcının kardeşleri, hastane önünde basına yaptıkları açıklamada "Yaşıyor Fatih, ölüm haberleri yanlış. Fişi çekilmedi, durumu stabil. Hastaneden açıklama bekliyoruz. Fatih şu anda sadece Allah'a teslim." ifadelerini kullanarak, sosyal medyada yayılan ölüm iddialarını net bir biçimde yalanladılar.

FATİH ÜREK SAĞLIK DURUMU NASIL?

15 Ekim 2025 sabahı İstanbul'daki evinde rahatsızlanan Fatih Ürek, kalp krizi geçirmesi sonucu hastaneye kaldırıldı. Ambulans ekiplerinin yaptığı ilk müdahalede, sanatçının kalbinin yaklaşık 20 dakika boyunca durduğu, uygulanan yoğun kalp masajı sonrası yeniden çalıştırıldığı öğrenildi.

Doktorlardan alınan bilgilere göre, Fatih Ürek'in kalp damarlarından birinde stent tıkanıklığı (stent trombozu) oluştu ve buna bağlı olarak kalp krizi meydana geldi. Acil olarak yapılan anjiyo ve stent açma işlemi sonrasında yoğun bakıma alındı.

Sanatçının hayati tehlikesi devam etmekle birlikte, hastaneden yapılan son açıklamalarda durumunun stabil olduğu, organ fonksiyonlarının kontrol altında tutulduğu belirtildi. Doktorlar, uzun süreli kalp durmasına bağlı beyin oksijen eksikliği riski üzerinde özellikle duruyor.

FATİH ÜREK HASTALIĞI NEDİR?

Fatih Ürek'in geçirdiği rahatsızlığın nedeni akut kalp krizi olarak açıklandı. İki yıl önce kalbine takılan stentlerden birinde meydana gelen tıkanıklık, kalp kasına giden kan akışını durdurdu. Bu durum sonucunda kalp durması yaşandı.

Uygulanan acil müdahale sonrası kalbi yeniden çalıştırılsa da, yaşanan süreç sanatçının genel sağlık durumunu olumsuz etkiledi. Doktorlar, sanatçının yoğun bakımda yakından izlendiğini ve tedavisinin çok yönlü olarak sürdüğünü ifade etti.

FATİH ÜREK HANGİ HASTANEDE TEDAVİ GÖRÜYOR?

Fatih Ürek, geçirdiği kalp krizi sonrası İstanbul'da özel bir hastaneye kaldırıldı. Hastane yönetimi, mahremiyet ve hasta hakları gereği detay paylaşmazken, sanatçının halen burada yoğun bakım ünitesinde tedavi gördüğü belirtildi.

Yakın dostları ve sanat camiasından birçok ünlü isim, hastaneye giderek sanatçıya destek oldu. Alişan, Demet Akalın, Hakan Akkaya ve Feyyaz Şerifoğlu gibi isimler, "Fatih bizim için çok değerli, dua etmekten başka çaremiz yok." ifadeleriyle sanatçıya moral verdiler.

FATİH ÜREK KİMDİR?

Fatih Ürek, 3 Nisan 1966 tarihinde Erzurum'da dünyaya geldi. Çocukluk yıllarını İzmir'de geçiren sanatçı, genç yaşta müziğe ilgi duymaya başladı. 1993 yılında çıkardığı "Yaktı Yaktı" albümüyle profesyonel müzik kariyerine adım attı.

Renkli sahne performansları, güçlü sesi ve enerjik tarzıyla kısa sürede geniş bir hayran kitlesine ulaştı. "Sen İki Gözümsün", "Yalancı Şafak" ve "Hadi Hadi" gibi şarkılarıyla müzik listelerinde uzun süre yer aldı.

Televizyon dünyasında da aktif olan Ürek, eğlence programları ve yarışmalarda sunuculuk yaparak geniş bir izleyici kitlesi edindi.

2025 itibarıyla 59 yaşında olan Fatih Ürek, Türk müziğinin sevilen isimlerinden biri olarak anılmaya devam ediyor.