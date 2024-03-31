FATİH SEÇİM SONUÇLARI | Fatih'te hangi aday önde? Mehmet Ergün Turan mı Mahir Polat mı?

31 Mart 2024 Sakarya Yerel Seçim sonuçları için sandıklar kapandı ve oy sayımı başladı. An itibariyle gözler YSK'ya çevrildi. Sakarya'da hangi partinin önde olduğu araştırılırken AK Parti'nin adayının mı yoksa CHP adayının mı önde gittiği merak ediliyor. Peki, Fatih'te hangi aday önde? Mehmet Ergün Turan mı Mahir Polat mı?

FATİH'TE HANGİ ADAY ÖNDE?

Mehmet Ergün Turan AK Parti % 47,69

Mahir Polat CHP % 43,46

Halit Özkarataşlıoğlu Yeniden Refah % 2,47

Hande Karacasu Zafer Partisi %1,72

FATİH YEREL SEÇİMLERİNDE HANGİ PARTİ ÖNDE?

2024 Yerel Seçimlerinde Sakarya Belediye Başkanlığı için AK Parti'nin adayı Mehmet Ergün Turan, CHP'nin adayı Mahir Polat, İYİ Parti'den Barbaros Hayrettin Mahiroğulları ipi göğüsledi. 31 Mart Mahalli İdareler Seçiminde, il ve ilçe belediye başkanı adaylarının yanı sıra il meclis üyesi ve mahalle muhtarları belirlendi. Güncel seçim sonuçlarını Haberler.com Yerel Seçim sayfasından takip edebilirsiniz.