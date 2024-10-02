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Fatih Portakal ne dedi? Fatih Portakal neden gündem oldu?

Fatih Portakal ne dedi? Fatih Portakal neden gündem oldu?
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Fatih Portakal'ın İran'ın saldırıları sırasında söylediği sözler gündem oldu. İsrail- İran savaşı devam ederken canlı yayında söylediği sözle gündeme gelen Portakal'ın konu ile ilgili açıklama yapıp yapmayacağı merak ediliyor.

Fatih Portakal'ın, İran'ın saldırıları esnasında yaptığı açıklamalar, kamuoyunda geniş yankı uyandırdı. İsrail ile İran arasındaki gerilim tırmanırken, Portakal'ın canlı yayında sarf ettiği sözler, sosyal medyada hızla yayılarak tartışmaların odağı haline geldi. Özellikle Ortadoğu'daki bu kritik gelişmelerin yaşandığı dönemde, Portakal'ın konu hakkındaki yorumları geniş bir kesim tarafından dikkatle takip ediliyor. Peki, Fatih Portakal ne dedi? Fatih Portakal neden gündem oldu?

FATİH PORTAKAL NE DEDİ?

İran'ın İsrail'e füze saldırıları devam ederken Fatih Portakal'ın 'Tel Aviv maalesef füze saldırısı altında' demesi sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. İzleyiciler ve takipçileri, ünlü gazetecinin bu açıklamalara dair herhangi bir düzeltme ya da ek bir açıklama yapıp yapmayacağını merak ediyor.

Fatih Portakal'ın İsrail Yorumu Gündem Oldu

Haberler.com / Beyza Nur Ergin - Gündem

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