Fatih Portakal ne dedi? Fatih Portakal neden gündem oldu?

Fatih Portakal'ın, İran'ın saldırıları esnasında yaptığı açıklamalar, kamuoyunda geniş yankı uyandırdı. İsrail ile İran arasındaki gerilim tırmanırken, Portakal'ın canlı yayında sarf ettiği sözler, sosyal medyada hızla yayılarak tartışmaların odağı haline geldi. Özellikle Ortadoğu'daki bu kritik gelişmelerin yaşandığı dönemde, Portakal'ın konu hakkındaki yorumları geniş bir kesim tarafından dikkatle takip ediliyor. Peki, Fatih Portakal ne dedi? Fatih Portakal neden gündem oldu?

FATİH PORTAKAL NE DEDİ?

İran'ın İsrail'e füze saldırıları devam ederken Fatih Portakal'ın 'Tel Aviv maalesef füze saldırısı altında' demesi sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. İzleyiciler ve takipçileri, ünlü gazetecinin bu açıklamalara dair herhangi bir düzeltme ya da ek bir açıklama yapıp yapmayacağını merak ediyor.