Fatih Orhan kimdir? Yeniden Refah Partisi Konya - Altınekin Belediye Başkan adayı Fatih Orhan kaç yaşında, nereli?
Fatih Orhan kimdir? Yeniden Refah Partisi Kayseri- Yeşilhisar Belediye Başkan adayı Fatih Orhan kaç yaşında, nereli? Yeniden Refah Partisi'nin Kayseri -Yeşilhisar Belediye Başkan adayı olan Fatih Orhan hakkında bilgi edinme ihtiyacı doğmuştur. Fatih Orhan'nun kaç yaşında olduğu ve nereli olduğu konuları merak konusu olmuştur.
Yeniden Refah Partisi 31 Mart seçimleri öncesinde seçim kongresi gerçekleştirmiş ve adaylarını açıklamıştı. Fatih Orhan kimdir? Yeniden Refah Partisi Konya - Altınekin Belediye Başkan adayı Fatih Orhan kaç yaşında, nereli? İşte detaylar!
FATİH ORHAN KİMDİR?
Fatih Orhan Konya - Altınekin Belediye Başkan adayıdır. Yeniden Refah Partisi Konya - Altınekin Belediye Başkan adayı Fatih Orhan esnaftır ve ilkokul mezunudur.
NEREDE OY KULLANACAĞIM?
Nerede oy kullanacağınızı, seçim dönemlerinde sandık seçmen listeleri kesinleştikten sonra e-Devlet kapısı üzerinden, www.ysk.gov.tr adresinden "Nerede Oy Kullanacağım" bölümünden, YSK mobil uygulamasından öğrenebilirsiniz.