İyi Parti'nin birçok şehirdeki belediye başkan adayları belli oldu. Peki, Fatih Koca kimdir? İYİ Parti Ankara Sincan Belediye Başkan adayı Fatih Koca kimdir?

İYİ PARTİ ANKARA SİNCAN ADAYI KİM?

İYİ Parti Sincan Belediye Başkan Adayı Fatih Koca oldu.

FATİH KOCA KİMDİR?

Aslen Çorum Bayatlı'lıdır. , Ankara Sincan'da doğup büyümüştür. İşletme bölümünden 2018 yılında mezun olan Koca, siyasi kariyerine 2017 yılında İYİ Parti Sincan Yönetim Kurulu Üyeliği ile adım atmış ve ardından İYİ Parti Sincan İlçe Başkan Yardımcılığı ile İYİ Parti Sincan İlçe Gençlik Kolları Başkanlığı gibi önemli görevleri üstlenmiştir.

Aynı zamanda 2020 yılında Karabük Üniversitesi Uluslararası Politik Ekonomi Anabilim Dalı programında yüksek lisans eğitimini tamamlamıştır. Koyu bir Ankaragücü taraftarı olan Koca, siyasi hayatına aktif bir şekilde devam etmektedir.

FATİH KOCA'NIN SİYASİ GÖREVLERİ

İYİ Parti Sincan Yönetim Kurulu Üyeliği (2017)

İYİ Parti Sincan İlçe Başkan Yardımcılığı (2018)

İYİ Parti Sincan İlçe Gençlik Kolları Başkanlığı (2019)

İYİ Parti Ankara Gençlik Kolları Başkanlığı (2021-2023)

2023 Genel Seçimi İYİ Parti Ankara 3. Bölge 3. Sıra milletvekilliği adaylığı

İYİ Parti Genel İdare Kurulu Üyeliği (2023- devam ediyor)

İYİ Parti, 25 Ekim 2017 tarihinde Meral Akşener liderliğinde kurulan ve Türkiye'de faaliyet gösteren siyasi partidir. Parti tüzüğüne göre resmî kısaltması "İYİ Parti" şeklindedir. Simgesi güneş ve parti isminin Kayı boyu bayrağından esinlenilerek yazılmasıdır. TBMM'de 38 milletvekili ile grubu bulunmaktadır. Genel başkanı Meral Akşener'dir.

Parti, Milliyetçi Hareket Partisinden (MHP) ayrılan tanınmış isimler tarafından kurulmuştur. Partinin kurucusu ve genel başkanı Meral Akşener ile ilk genel başkan yardımcısı Koray Rize, parti kurulmadan önce MHP'nin yönetiminde görev almıştır. MHP'nin 2017 anayasa referandumunda 'Evet' oyu çağrısı ve partinin genel başkanı Devlet Bahçeli'nin yerine başka bir genel başkan getirmek için düzenlenen bir kurultayın ardından tanınmış MHP üyeleri arasında yeni parti fikri ortaya çıktı. Siyasi yorumculara göre parti genel olarak etnik milliyetçiliğe karşı ılımlı sivil milliyetçiliği desteklemektedir. Parti kendisini siyasi yelpazenin merkezinde olarak tanımlar ve Avrupa Birliği ile Türkiye'nin yakın ilişkilere sahip olduğu olumlu bir gündemi savunur, Türkiye'nin Batı Bloku'nun bir parçası olmaya devam etmesi gerektiğini vurgular. Üçüncü taraf kaynaklar, partiyi siyasi yelpazenin merkez sağında veya sağ kanadında olarak tanımlamıştır.

Parti, özellikle parlamenter sistem ve yargının ve diğer kurumların bütünlüğünü koruması konusuna büyük önem vermektedir. Parti, Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) ve iktidardaki Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) hükümetine muhalif olan sağcı seçmenler için "alternatif bir kapı" olarak yorumlanmıştır.