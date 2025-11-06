Haberler

Fatih Erbakan'dan Bahçeli'nin "Öcalan" önerisine ret

Fatih Erbakan'dan Bahçeli'nin 'Öcalan' önerisine ret
Güncelleme:
YRP Genel Başkanı Fatih Erbakan, MHP lideri Devlet Bahçeli'nin İmralı'ya komisyon gönderilmesi önerisine tepki göstererek, "Eğer çok gitmek isteniyorsa, bu konuda çok istekli olan Sayın Bahçeli'nin kendisi gitsin" dedi.

  • Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin İmralı'ya komisyon gönderilmesi önerisini reddetti.
  • Fatih Erbakan, Selahattin Demirtaş'ın AİHM kararı uyarınca tahliye edilmesi gerektiğini belirtti.
  • Yeniden Refah Partisi'nin cumhurbaşkanlığı seçimlerinde kendi adayını çıkaracağını ve başka bir aday lehine çekilmeyeceğini açıkladı.

Yeniden Refah Partisi (YRP) Genel Başkanı Fatih Erbakan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin, TBMM'de kurulan komisyonun İmralı'ya gitmesine yönelik açıklamalarına tepki gösterdi. Erbakan, "Eğer çok gitmek isteniyorsa, bu konuda çok istekli olan Sayın Bahçeli'nin İmralı'ya gidip görüşme yapmasını daha önce ifade etmiştik" dedi.

Partisinin 3. Olağan Büyük Kongresi öncesinde Ankara'da basın mensuplarıyla bir araya gelen Erbakan, gündemdeki konulara ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Bahçeli'nin " İmralı'ya komisyon gidebilir" yönündeki sözlerine değinen Erbakan, "Komisyonun İmralı'ya gitmesinin uygun olmadığını biz daha önce ifade ettik. İmralı Meclis'e gelemedi, öyleyse Meclis'i İmralı'ya götürelim anlayışı doğru bir yaklaşım değildir" ifadelerini kullandı.

DEMİRTAŞ'IN TAHLİYESİ

Erbakan, ayrıca eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın tahliyesine yönelik AİHM kararına da değinerek, "Bir devlet olarak AİHM kararlarına uyulacağı beyan edilmişse, hukuka uymamız gerekir. Dolayısıyla Demirtaş'ın tahliyesinin gerçekleştirilmesi uygun olacaktır" şeklinde konuştu.

"YENİDEN REFAH PARTİSİ'NİN ADAYI BİZ OLACAĞIZ"

Cumhurbaşkanlığı seçimlerine ilişkin de açıklama yapan YRP lideri, partisinin kendi adayını çıkaracağını vurgulayarak "Yeniden Refah Partisi'nin adayı biz olacağız. Herhangi bir isim lehine çekilmemiz söz konusu değil. Daha önce Sayın Cumhurbaşkanı lehine çekilmiştik ancak bir kez daha böyle bir durum siyaseten de mantıken de doğru olmaz" dedi.

İTTİFAK MESELESİ

DEVA, Gelecek ve Saadet Partisi ile olası ittifak iddialarına da değinen Erbakan, milletvekilliği seçimleri için iş birliği olasılığının değerlendirilebileceğini, ancak şu anda bu konuda somut bir adım atılmadığını belirtti.

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
