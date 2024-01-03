Fatih Altaylı hakkında soruşturma mı başlatıldı? Fatih Altaylı hakkında neden soruşturma başlatıldı, neden?

Fatih Altaylı hakkında soruşturma mı başlatıldı? Sorusu, gündemde yer almakta olan detaylardan bir tanesi olarak bilinmekte. Bir üniversite öğrencisinin Filistin yürüyüşünden dönen vatandaşa taşıdığı bayrak gerekçesiyle yumruk atmasının ardından Fatih Altaylı, sosyal medyada "Eline sağlık" paylaşımında bulunmuştu. Peki, Fatih Altaylı hakkında soruşturma mı başlatıldı? Fatih Altaylı hakkında neden soruşturma başlatıldı, neden?

FATİH ALTAYLI HAKKINDA SORUŞTURMA MI BAŞLATILDI?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Altaylı hakkında, 1 Ocak'ta İstanbul'da düzenlenen "Şehitlerimize Rahmet, Filistin'e Destek, İsrail'e Lanet" yürüyüşünün ardından İsmail Aydemir'e yumruklu saldırıda bulunan zanlı E.A'ya ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı "Eline sağlık" paylaşımıyla ilgili "suçu ve suçluyu övme" suçundan resmen soruşturma başlattı.

Öte yandan, Başsavcılıkça Altaylı hakkında, video paylaşım platformu üzerinden 24 Aralık 2023'te yayınladığı videoda, Ankara'da gerçekleştirilen "İsrail ve PKK'ya Lanet Mitingi"ne katılanlara yönelik kullandığı sözler dolayısıyla "halkın bir kesimini kin ve düşmanlığa alenen tahrik ve aşağılama" suçundan resen ayrı bir soruşturma başlatıldı. Altaylı'nın, soruşturmalar kapsamında şüpheli sıfatıyla ifadeye çağrıldığı öğrenildi.

Fatih Altaylı

FATİH ALTAYLI HAKKINDA NEDEN SORUŞTURMA BAŞLATILDI?

İstanbul'da düzenlenen "Şehitlerimize Rahmet, Filistin'e Destek, İsrail'e Lanet" yürüyüşünün ardından evine dönen İsmail Aydemir'e üniversite öğrencisi E.A., taşıdığı Kelime-Tevhid bayrağı gerekçesiyle yumruk atmıştı. Olay sonrası Fatih Altaylı, "Eline sağlık" paylaşımında bulunmuştu. Altaylı daha sonra paylaşımını kaldırdı.