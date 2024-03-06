Yeniden Refah Partisi Bolu Belediye Başkan Adayı kim? Sorusu, 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimler kapsamında seçmenlerin gündeminde yer alıyor ve merak konusu haline geliyor. 31 Mart'ta yapılacak mahalli idareler seçimi için illerin belediye başkana adayları netleşiyor. Peki, Faruk Bayrakdar kimdir? Yeniden Refah Partisi Bolu Belediye Başkan Adayı Faruk Bayrakdar kaç yaşında ve nereli?

FARUK BAYRAKDAR KİMDİR?

Faruk Bayrakdar, 1978 yılında Bolu'nun Sümer Mahallesi'nde doğmuştur. İlköğretimini Cumhuriyet İlkokulu'nda tamamlamış, ortaokul ve lise öğrenimini ise Bolu İmam Hatip Lisesi'nde başarıyla tamamlamıştır. Halen Anadolu Üniversitesi Kamu Yönetimi Bölümü'nde eğitimine devam etmektedir. İş hayatına 1999 yılında mermer sektöründe yönetici olarak adım atan Bayrakdar, daha sonra farklı ticari alanlarda da faaliyet göstermiştir. 2011 yılında kurduğu Abant Granit mermer işletmesi ile iş dünyasındaki başarılarına devam etmektedir.

Faruk Bayrakdar, siyasi kariyerine Refah Partisi, Fazilet Partisi ve Saadet Partisi'nin çeşitli kademelerinde görev alarak başlamıştır. Yeniden Refah Partisi'nin kuruluşundan itibaren İl Kurucular Kurulu Üyesi ve Bolu Merkez İlçe Başkanı olarak önemli görevler üstlenmiştir. Evli olan Bayrakdar, 2 çocuk babasıdır ve başlangıç düzeyinde İngilizce bilmektedir. Faruk Bayrakdar 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimler kapsamında Yeniden Refah Partisi Bolu Belediye Başkan Adayıdır.