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Farah Zeynep Abdullah ve Athena Gökhan sevgili mi?

Farah Zeynep Abdullah ve Athena Gökhan sevgili mi?
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Geçtiğimiz ay 13 yıllık eşi Melis Ülken'den tek celsede boşanan ünlü şarkıcı Gökhan Özoğuz ile oyuncu Farah Zeynep Abdullah arasındaki yakınlığın dikkat çekmesi, magazin dünyasında büyük ilgi uyandırdı. Peki, Farah Zeynep Abdullah ve Athena Gökhan sevgili mi? Farah Zeynep Abdullah ve Athena Gökhan iddiaları doğru mu? İşte, detaylar…

Geçtiğimiz ay 13 yıllık eşi Melis Ülken ile tek celsede boşanan ünlü şarkıcı Gökhan Özoğuz ile başarılı oyuncu Farah Zeynep Abdullah hakkında çıkan haberler magazin gündeminde geniş yankı uyandırdı. Haklarında çıkan söylentilerin ardından "Farah Zeynep Abdullah ve Athena Gökhan arasında ne var?", "Farah Zeynep Abdullah ve Athena Gökhan sevgili mi?" gibi sorular en çok aratılanlara girdi. Peki, Farah Zeynep Abdullah ve Athena Gökhan sevgili mi, iddialar doğru mu? İşte, ikili hakkında merak edilen detaylar…

FARAH ZEYNEP ABDULLAH VE ATHENA GÖKHAN SEVGİLİ Mİ?

Son dönemde sıkça bir araya gelen ve sosyal medyada paylaşılan görüntüleriyle dikkat çeken Farah Zeynep Abdullah ve Athena Gökhan, haklarında çıkan ilişki iddiaları ile büyük ses getirdi.Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla konuya açıklık getiren ünlü şarkıcı Gökhan Özoğuz, bu söylentilere net bir açıklama getirerek ortaya atılan aşk dedikodularını yalanladı.

Farah Zeynep Abdullah ve Athena Gökhan sevgili mi?Athena Gökhan

Özoğuz, resmi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Farah Zeynep Abdullah ile birlikte yeni bir film projesi üzerinde çalıştıklarını belirtti. Magazin basınında çıkan haberleri eleştirerek, "Haberi yapan arkadaş senarist olmuş, Farah'a rol vermiş gibi. Ne alaka yahu?" şeklinde konuşan Gökhan Özoğuz, iddiaların tamamen asılsız olduğuna dikkat çekti.

Farah Zeynep Abdullah ve Athena Gökhan sevgili mi?Farah Zeynep Abdullah

Hayranları tarafından ilgiyle takip edilen bu açıklama magazin dünyasında uzun süre konuşulmaya devam ederken, Farah Zeynep Abdullah ve Gökhan Özoğuz'un birlikte hangi projede yer alacağı da merak konusu oldu.

Farah Zeynep Abdullah ve Athena Gökhan sevgili mi?Farah Zeynep Abdullah ve Athena Gökhan sevgili mi

Haberler.com / Meryem Türk - Gündem
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