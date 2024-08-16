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Fahrettin Göktaş kimdir? Fırat Üniversitesi Rektörü Fahrettin Göktaş kaç yaşında, nereli?

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Fahrettin Göktaş'ın kim olduğu araştırılıyor. Fırat Üniversitesi Rektörü olan Fahrettin Göktaş'ın yaşını ve nereli olduğu bilgileri kamuoyu tarafından merak ediliyor. Fahrettin Göktaş, Türkiye'nin önemli akademisyenlerinden biri olarak bilinmektedir.

Fahrettin Göktaş, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla Fırat Üniversitesi Rektörü olarak atandı. Fahrettin Göktaş'ın kim olduğu merak ediliyor. Birçok kişi Fahrettin Göktaş kaç yaşında ve nereli sorularının cevabını araştırıyor. Peki, Fahrettin Göktaş kimdir? Fırat Üniversitesi Rektörü Fahrettin Göktaş kaç yaşında, nereli? Detaylar haberimizde...

FAHRETTİN GÖKTAŞ KİMDİR?

1963 Yılında Erzurum'da Doğdu. İlk, Orta ve Lise tahsilini Erzurum'da tamamladı. 1986 yılında Fırat Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Fizik Mühendisliği Bölümünden mezun oldu. 1987 yılında Fırat Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Fizik Bölümü'nde Araştırma Görevlisi olarak işe başladı. 1989 yılında Fırat Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsünde Yüksek Lisansını tamamladı. 1992-1995 yılları arasında İngiltere Bristol Üniversitesinde Nükleer Reaksiyon Kinetiği alanında doktorasını tamamladı. 1995 yılında Amerika Birleşik Devletleri Argon National Laboratuvarında çalışma konusu ile ilgili araştırmalarda bulundu.

1996 yılında Doçent ve 2001 yılında da profesörlük unvanını aldı.Profesör Göktaş'ın çeşitli uluslararası dergide yayınlanmış 45 makalesi,ulusal ve uluslararası konferanslarda sunmuş olduğu 47 adet bildirisi, bir adet uluslararası patenti ve yayınlanmış 2 kitabı mevcuttur. Bilimsel çalışmalarına çeşitli araştırmacılar tarafından 335 atıf yapılmıştır. 4 uluslararası ve 2 ulusal dergide hakemlik yapmaktadır. Şimdiye kadar 5 Doktora ve 9 Yüksek Lisans Tezi yönetmiştir.

Bilimsel çalışmaları yanında, 1996-2011 yılları arasında Atom ve Molekül Fiziği Anabilim Dalı Başkanlığı, 2001-2004 yılları arasında Fırat Üniversitesi Bilgi kaynakları ve Kütüphane koordinatörlüğü, 2005-2011 yılları arasında Fırat Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Fakülte Yönetim Kurulu Üyeliği ile Fakülte Kurulu Profesör Temsilcisi görevlerini yürütmüştür.

2011 yılında Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Enerji Sistemleri Mühendisliği Bölümüne profesör olarak atanan Prof. GÖKTAŞ,2010-2013 Yılları arasında Bartın Üniversitesi Fen Fakültesi Kurucu Dekanı olarak görev yapmıştır.

2014-2015 yılları arasında Milli Eğitim Bakanlığı İlk ve Ortaöğretim müfredatlarının yazımı projesinde TÜBİTAK Başkan Danışmanı olarak görev alan Prof. GÖKTAŞ, halen TÜBİTAK'ta Akademik Danışmanı olarak Milli Eğitim Bakanlığı Özel Öğretim ve Özel Yetenekliler projelerinde çalışmaktadır. Prof. Dr. Fahrettin GÖKTAŞ ayrıca Üniversitelerarası Kurul (UAK) Denklik Komisyonu üyesi, İhbar ve Şikayetleri Değerlendirme Komisyonu Başkanı ve UAK Başkan Danışmanı görevlerini sürdürmekte olup, çok iyi derecede İngilizce bilmekte, evli ve üç çocuk babasıdır. Göktaş, 13 Ağustos 2020 tarihinden itibaren Fırat Üniversitesi Rektörü olarak görev yapmaktadır.

Kaynak: Haberler.com / Gündem

Fırat Üniversitesi Fahrettin Göktaş Türkiye Rektör Gündem Eğitim Yaşam Haberler

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