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Ezgi Mola ne dedi? Ezgi Mola Narin cinayeti sonrasında ne söyledi?

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Ünlü oyuncu Ezgi Mola, son günlerin gündem konusu olan Narin cinayeti hakkında konuştu. Diyarbakır'da kaybolan 8 yaşındaki Narin'in cenazesi dün toprağa verildi. Cenaze sonrasında, Narin'in tabutunun üstüne gelinlik koyulmasına birçok kişi tepki gösterdi. Tepki gösteren isimlerden biri de ünlü ve başarılı oyuncu Ezgi Mola oldu.

Ünlü oyuncu Ezgi Mola, son günlerin gündem konularından biri olan Narin cinayeti hakkında açıklamada bulundu. Diyarbakır'da kaybolan ve dün cenazesi toprağa verilen 8 yaşındaki Narin'in tabutunun üzerine gelinlik koyulmasına yönelik tepkiler arttı. Bu duruma tepki gösteren isimlerden biri de Ezgi Mola oldu. Peki, Ezgi Mola ne dedi? Ezgi Mola Narin cinayeti sonrasında ne söyledi?

EZGİ MOLA NE DEDİ?

Ezgi Mola, Narin'in tabutunun üstüne gelinlik koyulması hakkında bir açıklama yaptı. Ezgi Mola'nın açıklaması sosyal medyada büyük yankı budu. Birçok kişi, Ezgi Mola'nın açıklamalarının çok doğru olduğunu söyledi. Ezgi Mola yaptığı açıklamada, "O tabutun üzerine önlük veya oyuncak koymaları gerekirdi. O küçücük çocuğu gelin olarak hayal etmelerini berbat buluyorum." ifadelerini kullandı.

Ezgi Mola ne dedi? Ezgi Mola Narin cinayeti sonrasında ne söyledi?

NE OLMUŞTU?

21 Ağustos'ta Bağlar ilçesi Tavşantepe Mahallesi'nde Kur'an kursuna giden Narin Güran çıkışta evlerine dönmeyince ailesi kendi imkanlarıyla aramış, aramadan da sonuç alınamayınca Narin'in babası Arif Güran aynı gün saat 20.00 sıralarında kızının kayıp olduğunu bildirmişti. Bunun üzerine çok sayıda arama kurtarma ekibinin sevk edildiği bölgede çalışmalar başlamış, mahalledeki evler ve köye giriş yapan araçlarda arama yapılmıştı.

Arama çalışmaları sürerken, soruşturma kapsamında Narin Güran'ın ağabeyi E.G. (18), kolundaki ısırık izleri nedeniyle gözaltına alınmıştı. İstanbul Adli Tıp Kurumu'ndaki incelemede, ısırık izlerinin Narin'e ait olup olmadığı tespit edilemeyince E.G. serbest bırakılmıştı.

Ardından Narin'in amcası, aynı zamanda kırsal Tavşantepe Mahallesi'nin muhtarı Salim Güran gözaltına alınmıştı. Aracından alınan DNA örneklerinin Narin'in kıyafetlerindeki DNA örnekleri ile eşleştiği belirlenen Salim Güran, 'kasten öldürme' ve 'kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçlarından tutuklanmıştı.

Daha önce aranan yerlere tekrar yoğunlaşan ekipler, mahalleye 2 kilometre uzaklıktaki Eğertutmaz Deresi'nde çalışma yaptı ve Narin'in cansız bedeni, 19. günde bulundu. Narin'in öldürüldükten sonra çuvalla dereye atıldığı, üzerinin taşla kapatıldığı tespit edildi.

Ezgi Mola ne dedi? Ezgi Mola Narin cinayeti sonrasında ne söyledi?

Ezgi Mola ne dedi? Ezgi Mola Narin cinayeti sonrasında ne söyledi?

Kaynak: Haberler.com / Gündem

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