Ezan okunurken namaz kılınır mı? Ezan okunurken namaz kılınırsa kabul olur mu Diyanet?

Ezan, İslam'da namaz vaktinin girdiğini bildiren çağrıdır. Müslümanlar için ezanı dinlemek ve ardından namaz kılmak sünnettir. Ancak birçok kişi, ezan okunurken namaz kılınır mı? veya ezan okunurken namaz kılınırsa kabul olur mu? gibi soruların yanıtlarını merak ediyor. Peki, Ezan okunurken namaz kılınır mı? Ezan okunurken namaz kılınırsa kabul olur mu Diyanet? Detaylar haberimizde...

EZAN OKUNURKEN NAMAZ KILINIR MI?

Ezan sırasında namaz kılmak namazın geçerliliğine engel değildir. Eğer bir kişi ezan okunurken farz veya sünnet namazını kılmaya başlarsa, namazı sahih olur ve geçerlidir. Ancak, ezan okunurken namaza başlamaktansa, önce ezanı dinleyip sonra namaza başlamak daha faziletli bir davranış olarak görülür.

EZAN OKUNURKEN NAMAZ KILINIRSA KABUL OLUR MU DİYANET?

Diyanet İşleri Başkanlığı, ezanın okunması esnasında Müslümanların ezanı dikkatle dinlemelerini ve ezan duasını okumalarını tavsiye etmektedir. Peygamber Efendimiz (s.a.v.) de ezan duyulduğunda ezanla birlikte tekrar edilmesini ve ardından ezan duasının okunmasını önermiştir.

Ezan duası:

"Allahumme rabbe hâzihi'd-da'veti't-tâmmeh, ve's-salâti'l-kâimeh, âti Muhammedeni'l-vesîlete ve'l-fadîlete, veb'ashu makâmen mahmûdenillezî veadteh."

Bu dua, Peygamberimizin (s.a.v.) şefaatine nail olmak için yapılan önemli bir duadır.

FARZ NAMAZLARI VE REKATLARI

Sabah Namazı → 2 rekat sünnet + 2 rekat farz = 4 rekat

Öğle Namazı → 4 rekat sünnet + 4 rekat farz + 2 rekat sünnet = 10 rekat

İkindi Namazı → 4 rekat sünnet + 4 rekat farz = 8 rekat

Akşam Namazı → 3 rekat farz + 2 rekat sünnet = 5 rekat

Yatsı Namazı → 4 rekat sünnet + 4 rekat farz + 2 rekat sünnet + 3 rekat vitir = 13 rekat