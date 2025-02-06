Trump: İsrail çatışmalar bittikten sonra Gazze'yi ABD'ye devredecek

Trump geri adım atmıyor! Skandal planın detaylarını açıkladı
Deprem bölgesinde büyük panik! Bakan Kacır hızlıca alanı terk etti

Deprem bölgesinde büyük panik! Bakan Kacır hızla alanı terk etti
8 dükkanı, 8 de evi vardı! Bir gecede hepsini kaybetti

8 dükkanı, 8 de evi vardı! Bir gecede hepsini kaybetti
Şehit binbaşının son görüntüleri duygulandırdı

Şehit binbaşının son görüntüleri

Ezan okunurken namaz kılınır mı? Ezan okunurken namaz kılınırsa kabul olur mu Diyanet?

Ezan okunurken namaz kılınır mı? Ezan okunurken namaz kılınırsa kabul olur mu Diyanet?
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ezan okunurken namaz kılınmanın kabul olup olmayacağına dair merak edilenler Diyanet tarafından yanıtlandı. Bu konuda belirsizliğe düşen vatandaşlar için Diyanet, ezan okunurken namaz kılmanın dinen bir sakıncası olmadığını belirtti.

Ezan, İslam'da namaz vaktinin girdiğini bildiren çağrıdır. Müslümanlar için ezanı dinlemek ve ardından namaz kılmak sünnettir. Ancak birçok kişi, ezan okunurken namaz kılınır mı? veya ezan okunurken namaz kılınırsa kabul olur mu? gibi soruların yanıtlarını merak ediyor. Peki, Ezan okunurken namaz kılınır mı? Ezan okunurken namaz kılınırsa kabul olur mu Diyanet? Detaylar haberimizde...

EZAN OKUNURKEN NAMAZ KILINIR MI?

Ezan sırasında namaz kılmak namazın geçerliliğine engel değildir. Eğer bir kişi ezan okunurken farz veya sünnet namazını kılmaya başlarsa, namazı sahih olur ve geçerlidir. Ancak, ezan okunurken namaza başlamaktansa, önce ezanı dinleyip sonra namaza başlamak daha faziletli bir davranış olarak görülür.

EZAN OKUNURKEN NAMAZ KILINIRSA KABUL OLUR MU DİYANET?

Diyanet İşleri Başkanlığı, ezanın okunması esnasında Müslümanların ezanı dikkatle dinlemelerini ve ezan duasını okumalarını tavsiye etmektedir. Peygamber Efendimiz (s.a.v.) de ezan duyulduğunda ezanla birlikte tekrar edilmesini ve ardından ezan duasının okunmasını önermiştir.

Ezan duası:

"Allahumme rabbe hâzihi'd-da'veti't-tâmmeh, ve's-salâti'l-kâimeh, âti Muhammedeni'l-vesîlete ve'l-fadîlete, veb'ashu makâmen mahmûdenillezî veadteh."

Bu dua, Peygamberimizin (s.a.v.) şefaatine nail olmak için yapılan önemli bir duadır.

FARZ NAMAZLARI VE REKATLARI

Sabah Namazı → 2 rekat sünnet + 2 rekat farz = 4 rekat

Öğle Namazı → 4 rekat sünnet + 4 rekat farz + 2 rekat sünnet = 10 rekat

İkindi Namazı → 4 rekat sünnet + 4 rekat farz = 8 rekat

Akşam Namazı → 3 rekat farz + 2 rekat sünnet = 5 rekat

Yatsı Namazı → 4 rekat sünnet + 4 rekat farz + 2 rekat sünnet + 3 rekat vitir = 13 rekat

Haberler.com / Beyza Nur Ergin - Gündem
img

Naci Görür tehlike altındaki 3 ili sıraladı
img

Programa sarhoş çıkan kişi izleyiciyi isyan ettirdi
img

Ünlü iş insanı hayatını kaybetti
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ünlü iş insanı Asil Nadir hayatını kaybetti

Ünlü iş insanı hayatını kaybetti
Dr. Ekrem Teymur: SoftBank ve OpenAI anlaşması yapay zeka dünyasında dengeyi değiştirecek

"SoftBank ve OpenAI anlaşması yapay zekada dengeyi değiştirecek"
6 Şubat anmasında bayrak krizi: Herkes başımıza vali kesildi

6 Şubat anmasında büyük gerginlik! Manzarayı gören başkan deliye döndü
Fenerbahçe'nin 250 milyona transfer ettiği futbolcuyu Arda Turan hemen kaptı

Fenerbahçe'nin 250 milyona transfer ettiği futbolcuyu Arda hemen kaptı
Sanayide lokanta açan Yeşilçam'ın cesur kadınının son halini görenler aynı yorumu yaptı

Yeşilçam'ın cesur kadınının son halini görenler aynı yorumu yaptı
Galatasaray, bir yıldızı daha sessiz sedasız renklerine bağladı

Bir yıldızı daha sessiz sedasız bitirdiler

Son Dakika Haberleri

title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.