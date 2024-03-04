Eyüp Kahveci kimdir? CHP Kütahya Belediye Başkan Adayı Eyüp Kahveci kaç yaşında, nereli?

Siyasi arenada heyecan her geçen gün daha da artıyor. 31 Mart yerel seçimi için nefesler tutuldu. Bu süreçte en merak edilen konulardan biri de partilerin il ve ilçeler için belirlediği adaylar. Vatandaşlar, seçime giderken kendileri için en doğru kararı vermek üzere adayları araştırmaya devam ediyor. CHP'nin Kütahya Belediye Başkan adayı ise Eyüp Kahveci oldu. Eyüp Kahveci kimdir? Eyüp Kahveci nereli, kaç yaşında? İşte ayrıntılar…

EYÜP KAHVECİ KİMDİR?

1968 yılında Ordu'da doğan Eyüp Kahveci, ilköğretimini ve lise eğitimini Ordu'nun Kabadüz ilçesinde tamamlamıştır. 1992 yılında Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü'nden mezun olmuştur. 1990 yılından bu yana çeşitli sektörlerde yöneticilik yapmıştır. 2012 yılında Eyüp Kahveci Danışmanlık ve Eğitim Merkezi'ni kurarak danışmanlık ve eğitim hizmetleri sunmaya başlamıştır. Bu süreçte çeşitli firmalara danışmanlık eğitimleri ve seminerler vermiş, ayrıca proje danışmanlık hizmetleri de sunmuştur. Orta seviyede İngilizce bilen bu kişi, Kütahya Genç İş Adamları ve Yöneticileri Derneği (KÜGİAD) üyesidir. Uzun yıllardır Kütahya'da ikamet etmekte olup, evli ve 2 çocuk babasıdır.