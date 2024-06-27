Eylem Tok ve oğlunun yakalanma anı görüntüleri! Eylem Tok ve oğlu tutuklandı mı?

İstanbul Eyüpsultan'da ehliyetsiz kullandığı araçla Oğuz Murat Aci'nin ölümüne neden 17 yaşındaki Timur Cihantimur ile annesi Eylem Tok, 2 hafta önce ABD'de yakalanmıştı. Yazar Eylem Tok ve oğlunun yakalanma anlarına ilişkin görüntüler ortaya çıktı. Peki, Eylem Tok ve oğlunun yakalanma anı görüntüleri! Eylem Tok ve oğlu tutuklandı mı?

EYLEM TOK VE OĞLUNUN YAKALANMA ANI GÖRÜNTÜLERİ

İstanbul'un Eyüpsultan ilçesinde 1 Mart akşamı ölümlü kazaya karışıp aynı akşam Mısır'a; oradan da ABD'ye kaçan ehliyetsiz sürücü Timur Cihantimur (17) ile yazar annesi Eylem Tok ABD'de yakalanmıştı. Yakalanma anları ilk kez 24 TV'de yayınlandı.

EYLEM TOK VE OĞLU TUTUKLANDI MI?

İstanbul Eyüpsultan'da ehliyetsiz kullandığı araçla Oğuz Murat Aci'nin ölümüne neden 17 yaşındaki Timur Cihantimur ile annesi Eylem Tok, 2 hafta önce ABD'de yakalanmıştı. Yazar Eylem Tok ve oğlunun yakalanma anlarına ilişkin görüntüler ortaya çıktı.