Eylem Tok ve oğlu yakalandı mı, nasıl yakalandı? Eylem Tok ve oğlu olayı ne, suçu nedir?

Eylem Tok ve oğlu olayı nedir, nasıl yakalandı? Eyüpsultan'daki trafik kazasında ölüme sebebiyet verdikten sonra ABD'ye kaçan 17 yaşındaki T.C. ile annesi Eylem Tok yakalandı. Eylem Tok ve oğlu yakalandı mı, nasıl yakalandı? Eylem Tok ve oğlu olayı ne, suçu nedir? Detaylar haberimizdedir…

EYLEM TOK VE OĞLU YAKALANDI MI?

İstanbul'da kullandığı araçla ölümlü kazaya sebep olan 17 yaşındaki T.C. ve birlikte firar ettiği annesi Eylem Tok, ABD'de yakalanarak tutulandı. Firari anne oğlu, 20 gün önce Boston'da imzaladıkları kira sözleşmesi ele vermiş. Eve yapılan baskın sırasında panikleyen genci annesi sakinleştirmiş.

EYLEM TOK VE OĞLU NASIL YAKALANDI?

Eyüpsultan'daki trafik kazasında ölüme sebebiyet verdikten sonra ABD'ye kaçan 17 yaşındaki T.C. ile annesi Eylem Tok yakalandıkları Boston'da çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. TRT Haber'in ulaştığı detaylara göre; ikili ABD'de sürekli yer değiştiriyorlardı. 20 gün önce ABD'nin Boston eyaletindeki Jamaica isimli bölgede ev tuttular. Gayrimenkulu kiralarken de bir sözleşme imzaladılar.

Emniyet Genel Müdürlüğü İnterpol Daire Başkanlığı ve Türkiye'nin ABD Büyükelçiliği'ndeki Güvenlik Ateşeliği, firari anne ve oğulun yerlerini tespit etti. İlk etapta İnterpol yetkililerine, akabinde de Boston Polisine zanlıların bilgileri iletildi. ABD'nin doğu yakası zaman dilimine göre 14 Haziran 09.30'da Eylem Tok ve oğlu T.C.'nin yaşadıkları yere baskın düzenlendi. Herhangi bir direnç göstermeyen 2 isim gözaltına alındı. Panikleyen T.C.'yi annesi sakinleştirdi. Gözaltı esnasında Eylem Tok bazı telefon görüşmeleri gerçekleştirdi.

EVDE 5000 DOLAR BULUNDU

Evde yapılan aramada bulunan 5000 dolar ise tutanağa geçirildi. Şüpheliler polis merkezine götürülürken ABD'li avukatlar da kısa sürede polis merkezine geldi.

EYLEM TOK VE OĞLU OLAYI NEDİR?

Eyüpsultan'da 1 Mart'ta seyir halindeki 3 ATV aracından biri arızalanmış, yol kenarına çekilen arızalı araç tamir edilmeye çalışılırken aynı yönde ilerleyen iki araçtan birisi buradaki 3 ATV'ye çarpmış, yaralanan 5 kişiden Oğuz Murat Acı hayatını kaybetmişti.

Kazaya neden olan 17 yaşındaki sürücü T.C. olay yerine gelen annesi Eylem Tok'un aracıyla buradan uzaklaşıp annesiyle önce Mısır'a, ardından da ABD'ye gittikleri tespit edilmişti. Şüphelilerin iadesi için geçici tutuklama talep evrakı, Adalet Bakanlığınca ABD yetkili makamlarına iletilmişti. Bir süredir aranan 2 isim, 14 Haziran'da Boston'da yakalanarak tutuklandı.