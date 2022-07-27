Exxen üyelik ücreti 2022: Exxen spor üyelik ücreti ne kadar? Exxen üyelik fiyatları ve paketleri!

Exxen üyelik ücreti ne kadar, kaç TL merak edilmekte. Exxen, Acun Ilıcalı tarafından kurulan ve 1 Ocak 2021 itibarıyla yayın hayatına başlayan ücretli bir dijital içerik platformudur. Exxen 2021-2022 sezonu dâhil olmak üzere 3 sezon UEFA Şampiyonlar Ligi ve UEFA Avrupa Ligi'nin yayın haklarını satın aldığını duyurmuş ve tüm UEFA maçlarının Exxen platformu üzerinden yayınlanacağını duyurmuştu. İçerisin birçok eğlenceli içerik bulunduran Exxen üyelik ücreti 2022: Exxen spor üyelik ücreti ne kadar, kaç TL? Exxen spor üyelik fiyatları ne kadar? Exxen abonelik fiyatı ne kadar, kaç TL? Exxen üyelik fiyatları merak ediliyor.

EXXEN ÜYELİK ÜCRETİ 2022

Exxen üyelik ücreti reklamlı ve reklamsız paket olarak ikiye ayrılmaktadır:

Reklamlı Exxen Üyelik Paketi Ücreti:

Yıllık Paket: 16,60 TL x 12 ay

2 ay hediye

Vade farksız 12 ya taksitle

Aylık Paket: 19,90 TL

Taahhüt yok

Dilediğin zaman iptal et

Reklamsız Exxen Üyelik Paketi Ücreti:



Yıllık Paket: 24,90 TL x 12 ay

2 ay hediye

Vade farksız 12 ya taksitle

Aylık Paket: 29,90 TL

Taahhüt yok

Dilediğin zaman iptal et

EXXEN + EXXENSPOR ÜYELİK ÜCRETİ

Exxen + Exxenspor üyelik ücreti reklamlı ve reklamsız paket olarak ikiye ayrılmaktadır:

Reklamlı Exxen + Exxenspor Üyelik Paketi Ücreti



Sezonluk Paket: 44,80 TL x 12 ay

Vade farksız 12 ya taksitle

Aylık Paket: 59,80 TL

Taahhüt yok

Dilediğin zaman iptal et

Reklamsız Exxen + Exxenspor Üyelik Paketi Ücreti



Sezonluk Paket: 54,80 TL x 12 ay

Vade farksız 12 ya taksitle

Aylık Paket: 69,80 TL

Taahhüt yok

Dilediğin zaman iptal et

EXXENSPOR UEFA YAYIN HAKLARI

Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu dijital platform Exxen 2021-2022 sezonu dâhil olmak üzere 3 sezon UEFA Şampiyonlar Ligi ve UEFA Avrupa Ligi'nin yayın haklarını satın aldığını duyurmuş ve tüm UEFA maçlarının Exxen platformu üzerinden yayınlanacağını duyurmuştur. Bu Platform bünyesinde karşılaşmaları anlatan spikerlerden Melih Gümüşbıçak, Gökhan Abdik, Aykut Aydın, Alp Özgen, Orkun Çolakoğlu ve Erman Yaşar gibi tecrübeli isimler yer alıyor.

EXXEN NE ZAMAN KURULDU?

Acun Medya'nın kurucusu ve sahibi Acun Ilıcalı tarafından kurulan ve 2021 yılında yayın hayatına başlayan Exxen, ilk kez kamuoyuna 24 Eylül 2020 tarihinde Acun Ilıcalı'nın Instagram hesabından, "Yeni dijital platformumuz Exxen'de yakında beraberiz." açıklamasıyla duyuruldu.

Platform için 1.500 kişilik bir ekip oluşturuldu. Acun Ilıcalı tarafından platformun ücretsiz seçeneğinin olmayacağı, reklamlı ve reklamsız olmak üzere ücretli iki paketin olacağı belirtildi. Platformun yıllık bütçesinin ise 900 milyon TL olacağını açıkladı.

Platform içerisinde dizi, reality show, yarışma, belgesel ve çocuk programı gibi farklı yaş gruplarına hitap eden yapımların yer alacağı açıklandı. Ayrıca televizyonda ticari sebepler nedeniyle yayınlanamayan 20 ya da 40 dakikalık kısa içeriklerin platformda yayınlanacağı belirtildi. Ali Taran'ın önerisiyle, platformun adı Exxen olarak belirlendi.